秋冬濃起司季！全聯「5款銅板價甜點」：燒乳酪冰心捲、爆漿泡芙
冬天好想吃起司！全聯濃郁起司盛宴開跑，包括新品起司泡芙菠蘿、帕瑪森輕乳酪蛋糕兩款，再加上冰心捲蛋糕燒乳酪三重奏、義式布丁、黑酷曲重乳酪等起司系列甜品，共有5款售價69元至115元，銅板價格甜品，美味又不傷荷包。
記者鍾怡婷/綜合報導
全聯起司盛宴登場，兩款新品「起司菠蘿泡芙」金黃香酥的起司菠蘿外皮，一口咬下有奶香十足的乳酪起司醬，加熱吃、冷藏吃都可以，售價89元／四入；「帕瑪森輕乳酪蛋糕」清爽的輕乳酪起司，再撒上濃厚的帕瑪森起司，11月30日前特價115元。
起司季推薦必吃「冰心捲蛋糕 燒乳酪三重奏」戚風蛋糕與帕瑪森起司粉，內餡包覆乳酪慕斯及流心方度乳酪，12月7日前特價89元；「黑酷曲重乳酪」乳酪搭上OREO餅乾碎片，滿足巧克力和重乳酪愛好者，12月7日前特價115元／兩片；「義式布丁」充滿濃郁奶香與乳酪香氣，最上層有薄薄的焦糖凝凍，售價69元開吃。
阪急麵包由新品起司披薩加入起司季陣容，採用三種香濃起司，風味獨特的乳酪絲、金黃乾酪丁以及吃得到乳酪顆粒的乾酪粉，時推出日式可樂餅麵包，帶有濃濃日本風，讓人一秒到日本。
此外，全家也獨家推出金豐盛新口味雞胸肉「古早味香滷嫩雞胸」，以大家最熟悉的醬油為基底，打造家常、耐吃的新風味，滷味香氣勾起滿滿的食慾。軟嫩的雞胸肉冷藏拆封即可食用，微波加熱後香氣更加乘，每包份量120公克，蛋白質高達28公克，售價69元／包，即起至12月12日前，有嚐鮮價9折優惠。