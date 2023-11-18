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裕隆假球案懶人包整理！MVP柯旻豪被指為核心人物　共10球員涉案

▲上季MVP柯旻豪被指為裕隆隊假球案的核心人物，遭聲押禁見。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.17）
▲上季MVP柯旻豪被指為裕隆隊假球案的核心人物，遭聲押禁見。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.17）

NOWnews/臺北報導

裕隆納智捷簽賭案的涉案人員名單不斷增加，團隊已有9名球員涉案，分別遭到羈押和交保。《NOWnews》也整理出懶人包處理，涉案人員目前的情況，以及隊內打的位置做出整理。

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SBL老牌勁旅裕隆隊被爆出假球事件，本月17日，檢調針對假球案擴大規模搜索帶回人約談，包括裕隆前、現任教練和球員，另外還有組頭及賭客，共17人，其中曾拿下年度MVP的球員柯旻豪，訊後被當庭逮捕，檢方之後向法院聲請羈押，同隊的其他8名球員則以10-30萬元的金額不等交保。根據裕隆上述聲明，他們都確定被球團解約。

最先被爆出的吳季穎早已離隊，但他當初離隊的原因正是因為簽賭及涉嫌打假球。他在上個月18日下午被移送地檢署應訊，訊後以25萬元交保，並限制住居。中華籃協召開紀律委員會，確定未來所屬球團及各聯盟（PLG、T1和SBL）日後不得錄用，將他逐出籃球圈，也不得踏入場館。

柯旻豪畢業於高苑工商和義守大學，之後被裕隆在選秀大會上選進，過去也為金門酒廠及九太科技效力過，上賽季他場均可拿到9.8分3.8籃板5.3助攻，3項數據接寫下生涯新高，個人獲得年度MVP肯定，同時也帶領裕隆隊登頂。

▲職籃假球事件爆發，士林地檢署將被告移送，涉嫌人有上季MVP柯旻豪。（圖／資料照）
▲職籃假球事件爆發，士林地檢署將被告移送，涉嫌人有上季MVP柯旻豪。（圖／資料照）
但柯旻豪經調查後被認為是全案關鍵人物，是假球的主導者，他在調查中極為不配合、始終保持沉默不願多談，檢警將其當庭逮捕聲押，法院裁准羈押禁見。

兩名主要人員之外，裕隆邱忠博、陳品銓、黃鉉閔、吳祐任、周暐宸、顏聞佐，被依賭博罪、詐欺、運彩3罪均以30萬交保；洋將斑霸10萬交保限制出境、住居。原以證人身份遭約談的李其恩，複訊後當庭轉列為被告，諭令30萬交保。

▲裕隆外籍中鋒斑霸，台灣籃壇有名外籍生，被傳和柯旻豪為操作控分主要人物，10萬交保限制出境。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.17）
▲裕隆外籍中鋒斑霸，台灣籃壇有名外籍生，被傳和柯旻豪為操作控分主要人物，10萬交保限制出境。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.17）
裕隆上賽季球員名單共有16人，等本土球員只有周士淵、林義恩、黃宗翰、郭昭男等人暫時無事。翁嘉鴻遭傳喚，但出國未到。

▲職籃假球事件爆發，士林地檢署將被告移送涉嫌人有上季MVP柯旻豪、洋將班霸、邱忠博、陳品銓、黃鈜閔、顏聞佐、吳佑任、周暐宸。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.17）
▲職籃假球事件爆發，士林地檢署將被告移送涉嫌人有上季MVP柯旻豪、洋將班霸、邱忠博、陳品銓、黃鈜閔、顏聞佐、吳佑任、周暐宸。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.17）
而前後任教練邱大宗、李啟億以及魏姓防護員，目前均為證人身份，至於相關金流等將持續追查。邱大宗透過目前所屬的鋼鐵人球團表示：「關於當時多名隊員涉入假球疑雲，本人於當時並不知悉，係近日於媒體報導後始知有球員涉入假球案，本人對此感到痛心疾首，現今籃球有此環境並不容易，球員應好好愛惜羽毛，不要破壞得之不易的發展。」

1.吳季穎：後衛，全案最早被爆出的球員，25萬元交保

▲吳季穎為最早被爆出簽賭的前裕隆球員，遭移送地檢。（圖／記者陳明中攝）
▲吳季穎為最早被爆出簽賭的前裕隆球員，遭移送地檢。（圖／記者陳明中攝）
2.柯旻豪：後衛，球隊主要控球人員，被認為是全案核心人物，SBL第20季MVP，羈押禁見

▲上季MVP柯旻豪移送（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.17）
▲上季MVP柯旻豪移送（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.17）
3.斑霸：外籍中鋒，台灣籃壇有名外籍生，被傳和柯旻豪為操作控分主要人物，10萬交保限制出境

▲裕隆外籍中鋒斑霸，台灣籃壇有名外籍生，被傳和柯旻豪為操作控分主要人物，10萬交保限制出境（圖／資料照）（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.17）
▲裕隆外籍中鋒斑霸，台灣籃壇有名外籍生，被傳和柯旻豪為操作控分主要人物，10萬交保限制出境。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.17）
4. 邱忠博：30萬交保

▲涉案球員邱忠博30萬元交保。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.17）
▲涉案球員邱忠博30萬元交保。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.17）
5. 陳品銓：30萬交保

▲職籃假球案，裕隆球員陳品銓也被傳為涉嫌人（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.17）
▲職籃假球案，裕隆球員陳品銓也被傳為涉嫌人（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.17）
6. 黃鉉閔：30萬交保

▲裕隆隊球員黃鉉閔涉嫌簽賭案，士林地檢署移送。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.17）
▲裕隆隊球員黃鉉閔涉嫌簽賭案，士林地檢署移送。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.17）
7. 周暐宸：30萬交保

▲裕隆球員周暐宸涉打假球，遭士林地檢署移送，30萬交保。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.17）
▲裕隆球員周暐宸涉打假球，遭士林地檢署移送，30萬交保。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.17）
8. 吳祐任：30萬交保

▲裕隆球員吳祐任為裕隆隊涉假球被告，遭士林地檢署移送，30萬交保。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.17）
▲裕隆球員吳祐任為裕隆隊涉假球被告，遭士林地檢署移送，30萬交保。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.17）
9. 顏聞佐：30萬交保

▲裕隆球員顏聞佐為裕隆隊涉假球被告，遭士林地檢署移送，30萬交保。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.17）
▲裕隆球員顏聞佐為裕隆隊涉假球被告，遭士林地檢署移送，30萬交保。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.17）
10. 李其恩，複訊後當庭轉列為被告，諭令30萬交保

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