裕隆假球案懶人包整理！MVP柯旻豪被指為核心人物 共10球員涉案
裕隆納智捷簽賭案的涉案人員名單不斷增加，團隊已有9名球員涉案，分別遭到羈押和交保。《NOWnews》也整理出懶人包處理，涉案人員目前的情況，以及隊內打的位置做出整理。
NOWnews/臺北報導
SBL老牌勁旅裕隆隊被爆出假球事件，本月17日，檢調針對假球案擴大規模搜索帶回人約談，包括裕隆前、現任教練和球員，另外還有組頭及賭客，共17人，其中曾拿下年度MVP的球員柯旻豪，訊後被當庭逮捕，檢方之後向法院聲請羈押，同隊的其他8名球員則以10-30萬元的金額不等交保。根據裕隆上述聲明，他們都確定被球團解約。
最先被爆出的吳季穎早已離隊，但他當初離隊的原因正是因為簽賭及涉嫌打假球。他在上個月18日下午被移送地檢署應訊，訊後以25萬元交保，並限制住居。中華籃協召開紀律委員會，確定未來所屬球團及各聯盟（PLG、T1和SBL）日後不得錄用，將他逐出籃球圈，也不得踏入場館。
柯旻豪畢業於高苑工商和義守大學，之後被裕隆在選秀大會上選進，過去也為金門酒廠及九太科技效力過，上賽季他場均可拿到9.8分3.8籃板5.3助攻，3項數據接寫下生涯新高，個人獲得年度MVP肯定，同時也帶領裕隆隊登頂。
但柯旻豪經調查後被認為是全案關鍵人物，是假球的主導者，他在調查中極為不配合、始終保持沉默不願多談，檢警將其當庭逮捕聲押，法院裁准羈押禁見。
兩名主要人員之外，裕隆邱忠博、陳品銓、黃鉉閔、吳祐任、周暐宸、顏聞佐，被依賭博罪、詐欺、運彩3罪均以30萬交保；洋將斑霸10萬交保限制出境、住居。原以證人身份遭約談的李其恩，複訊後當庭轉列為被告，諭令30萬交保。
裕隆上賽季球員名單共有16人，等本土球員只有周士淵、林義恩、黃宗翰、郭昭男等人暫時無事。翁嘉鴻遭傳喚，但出國未到。
而前後任教練邱大宗、李啟億以及魏姓防護員，目前均為證人身份，至於相關金流等將持續追查。邱大宗透過目前所屬的鋼鐵人球團表示：「關於當時多名隊員涉入假球疑雲，本人於當時並不知悉，係近日於媒體報導後始知有球員涉入假球案，本人對此感到痛心疾首，現今籃球有此環境並不容易，球員應好好愛惜羽毛，不要破壞得之不易的發展。」
1.吳季穎：後衛，全案最早被爆出的球員，25萬元交保
2.柯旻豪：後衛，球隊主要控球人員，被認為是全案核心人物，SBL第20季MVP，羈押禁見
3.斑霸：外籍中鋒，台灣籃壇有名外籍生，被傳和柯旻豪為操作控分主要人物，10萬交保限制出境
4. 邱忠博：30萬交保
5. 陳品銓：30萬交保
6. 黃鉉閔：30萬交保
7. 周暐宸：30萬交保
8. 吳祐任：30萬交保
9. 顏聞佐：30萬交保
10. 李其恩，複訊後當庭轉列為被告，諭令30萬交保