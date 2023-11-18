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透過動態影音呈現！勞動部青年職涯發展中心舉辦歷顯記特展

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心舉辦歷顯記特展。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心舉辦歷顯記特展。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

記者黃守作／高雄報導

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心自今(18)日起至12月31日止，在青年職涯發展中心，舉辦歷顯記特展，透過動態影音，設計互動型展示，呈現歷年服務內容，讓青年透過動態影音瞭解青年職涯發展中心在不同職涯階段所提供的服務。

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▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心舉辦歷顯記特展。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心舉辦歷顯記特展。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心舉辦歷顯記特展開展儀式，是由高屏澎東分署分署長郭耿華與青年職涯發展中心主任曾羑箐共同主持，有青年朋友與會，並對應自己當下遇到的職涯困惑，運用青年職涯發展中心資源，展開知己知彼的職涯歷險。

高屏澎東分署分署長郭耿華表示，青年職涯發展中心自102年成立迄今，已服務超過43萬人次，此次歷顯記特展，呈現歷年陪伴青年探索職涯、提升技能、求職面試、職場適應及轉職準備等各個職涯階段的服務。

郭耿華說，職涯猶如一場歷險旅程，不論青年身處任何職涯階段，青年職涯發展中心始終在一旁陪伴，提供職涯諮詢、適性評估、履歷健診、模擬面試、職場趨勢及職能提升等服務，以協助青年勇闖自我職涯道路，並將累積的經驗，轉化為養分，將職涯歷程，顯化為個人品牌。

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心舉辦歷顯記特展。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心舉辦歷顯記特展。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
開展儀式，邀請新生代療癒系作家張西，以「我的人生經驗值」為主題，與青年分享自身如何立定職涯方向與職涯歷程，從對妹妹說故事，到聆聽陌生人分享故事，歷經11年圓夢成為作家，並出版多本散文及小說作品。

張西分享自己並不是天生就是作家，而是從小持續寫作累積經驗，才成就現在的她，藉由自己的生命歷程告訴青年，職涯猶如種植，播種後看似沒有動靜，但唯有持續灌溉、行動，種子才會生根發芽，當遇到瓶頸時，記得繼續朝目標努力，沒有開始行動，你不會知道未來會獲得什麼成果。

高屏澎東分署青年職涯發展中心主任曾羑箐指出，青年職涯發展中心提供各項職涯服務，陪伴青年在職涯過程中不斷探索、調整、發展成更好的自己，而青年職涯發展中心也與青年一起摸索及成長，提供更好的職涯服務與資源，一同朝快樂職人、永續職場的方向邁進。
 

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