透過動態影音呈現！勞動部青年職涯發展中心舉辦歷顯記特展

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高屏澎東分署分署長郭耿華表示，青年職涯發展中心自102年成立迄今，已服務超過43萬人次，此次歷顯記特展，呈現歷年陪伴青年探索職涯、提升技能、求職面試、職場適應及轉職準備等各個職涯階段的服務。
郭耿華說，職涯猶如一場歷險旅程，不論青年身處任何職涯階段，青年職涯發展中心始終在一旁陪伴，提供職涯諮詢、適性評估、履歷健診、模擬面試、職場趨勢及職能提升等服務，以協助青年勇闖自我職涯道路，並將累積的經驗，轉化為養分，將職涯歷程，顯化為個人品牌。
開展儀式，邀請新生代療癒系作家張西，以「我的人生經驗值」為主題，與青年分享自身如何立定職涯方向與職涯歷程，從對妹妹說故事，到聆聽陌生人分享故事，歷經11年圓夢成為作家，並出版多本散文及小說作品。
張西分享自己並不是天生就是作家，而是從小持續寫作累積經驗，才成就現在的她，藉由自己的生命歷程告訴青年，職涯猶如種植，播種後看似沒有動靜，但唯有持續灌溉、行動，種子才會生根發芽，當遇到瓶頸時，記得繼續朝目標努力，沒有開始行動，你不會知道未來會獲得什麼成果。
高屏澎東分署青年職涯發展中心主任曾羑箐指出，青年職涯發展中心提供各項職涯服務，陪伴青年在職涯過程中不斷探索、調整、發展成更好的自己，而青年職涯發展中心也與青年一起摸索及成長，提供更好的職涯服務與資源，一同朝快樂職人、永續職場的方向邁進。