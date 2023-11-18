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推動永續發展受肯定！台灣港務公司獲TCSA台灣企業永續獎之殊榮

▲台灣港務公司獲TCSA台灣企業永續獎及台灣永續行動獎之殊榮。(圖／記者黃守作攝)
▲台灣港務公司獲TCSA台灣企業永續獎及台灣永續行動獎之殊榮。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

台灣港務公司獲得第16屆TCSA台灣企業永續獎及第3屆台灣永續行動獎之殊榮，於日前由董事長李賢義及執行副總經理王錦榮到台北市，參加台灣永續能源研究基金會(TCSA)所舉辦的頒獎典禮，接受表揚，凸顯港務公司推動永續發展成果深受肯定。

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▲台灣港務公司獲TCSA台灣企業永續獎，由董事長李賢義(右)代表受獎。(圖／台灣港務公司提供)
▲台灣港務公司獲TCSA台灣企業永續獎，由董事長李賢義(右)代表受獎。(圖／台灣港務公司提供)
台灣港務公司董事長李賢義表示，台灣港務公司經營台灣7個國際商港，每年服務超過3.8萬艘船舶、通過貨物達到7億計費噸以上，港埠作為產業供應鏈的一環，除提供優質的服務外，更需接軌國際發展趨勢，強化港口國際競爭力，以作為國際航商業者在國際業務爭取上的支柱。

李賢義說，為此，台灣港務公司持續依循全球永續性報告標準委員會最新發佈GRI Standards 2021版，並對應永續會計準則(SASB)且呼應聯合國永續發展目標SDGs及氣候相關資訊揭露(TCFD)，進行編製2022年ESG永續報告書，通過外部第三方公正單位查證，加強外界與利害關係人對於資訊揭露之信任。

▲台灣港務公司獲永續報告運輸業金獎由董事長李賢義(左)代表受獎，獲永續單項績效獎之循環經濟領袖獎由執行副總經理王錦榮(右)代表受獎。(圖／台灣港務公司提供)
▲台灣港務公司獲永續報告運輸業金獎由董事長李賢義(左)代表受獎，獲永續單項績效獎之循環經濟領袖獎由執行副總經理王錦榮(右)代表受獎。(圖／台灣港務公司提供)
李賢義並說，此次，台灣港務公司獲得第16屆TCSA台灣企業永續獎及第3屆台灣永續行動獎之殊榮，而台灣企業永續獎為我國永續績效重大指標性獎項，今年總計有526家企業提報永續發展報告參與競賽，並經過1281位評審團嚴謹評選，該公司榮獲永續報告運輸業金獎、永續單項績效獎－循環經濟領袖獎及台灣永續行動獎SDG9工業、創新與基礎建設類別銅獎，凸顯港務公司推動永續發展成果深受肯定。

永續發展的腳步永不停歇，臺灣港務公司將持續掌握國際永續發展趨勢，戮力於擘劃公司永續發展藍圖及落實企業永續推動業務同時，兼顧世界港口永續方案(WPSP)及聯合國永續發展目標(SDGs)，成為低碳、共榮與韌性的永續價值港埠。

李賢義指出，台灣港務公司對永續發展的腳步永不停歇，將持續掌握國際永續發展趨勢，戮力於擘劃公司永續發展藍圖及落實企業永續推動業務的同時，將兼顧世界港口永續方案(WPSP)及聯合國永續發展目標(SDGs)，成為低碳、共榮與韌性的永續價值港埠。

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