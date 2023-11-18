天降橫禍！韓國男童從10樓「扔石頭」 7旬翁遭砸中倒地當場身亡
韓國首爾蘆原區一棟公寓大樓，昨（17）日下午4點半左右，一名70多歲男子被一塊從10層樓高丟下來的石頭砸中，由於石頭剛好砸中他的頭，導致男子當場倒地不起，救護人員抵達現場後宣告男子已經死亡。警方調查後發現，扔石頭的是一位未滿10歲的男童，由於年齡太小，很可能不需負擔任何刑事責任，引發熱議。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《韓聯社》報導，當時男子正要從外頭返回公寓，同棟公寓住戶的一位未滿10歲的男童，從10樓往下扔石頭，結果正巧砸中男子的頭，當場流血倒地不起，消防人員到場後確認男子已經身亡。
警方已經確認扔石頭的男童身分，目前正在調查男童監護人的責任以及整起事故的來龍去脈。據悉，男童扔了不只一塊石塊，不確定他是有意朝70多歲男子投擲或只是當成惡作劇在隨意亂扔。
《韓聯社》報導指出，由於男童未滿10歲，尚未符合韓國《少年法》10～14歲的範疇，看來很難遭到任何處罰，連保護管束都不適用。這也讓韓國網友不滿，在新聞底下留言說「至少家長必須負責賠償並承擔法律責任吧」、「犯下這麼嚴重的事件卻完全不會被追究真的很奇怪」、「不管法律能不能管到他，這孩子已經注定要以殺人犯的身分過完餘生」。