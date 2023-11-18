亞冠賽直擊／曾峻岳太想表現卻沒有投好！樂天學長陳冠宇超暖傳訊
2023亞冠賽16日中華隊首場賽事出戰日本，中華隊投手曾峻岳後援登板，但僅投0.2局就被打4支安打失3分，表現並不理想，曾峻岳透露「學長」樂天桃猿左投陳冠宇也特地送上訊息，並且給他鼓勵。
記者吳政紘/日本東京報導
中華隊首戰以0:4不敵日本，曾峻岳在9局登板，後援0.2局，被擊出4支安打，失3分退場。曾峻岳說：「表現沒有很好，其實那一天回去之後，陳冠宇學長有跟我說，可能太亢奮，我知道自己準備大概70-80％，但我想表現出來的是百分之百，沒有做到想要的，導致結果與效果都沒有很好。」
經過一天時間沉澱後，曾峻岳表示，「昨天有想一下學長所說的建議，如果準備70%到80%，就用70%到80%的實力去丟，不用想一定要丟到100%。」
今年季後申請旅外自由球員權利，希望有機會可以旅外，傳出火腿隊對他有興趣，還由稻葉篤紀來台視察。
曾峻岳提到比賽：「這一場也不算挫折，算是一種經驗，第一次遇到日本打者，想要旅外這件事情，是蠻好的機會，才會知道跟人家差了多少，讓我在明年朝著這個目標去進步，不管明年有沒有旅外，或是留在國內，這都是我需要面對的課題。」