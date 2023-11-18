王識賢N次入獄！《星空下》住進6000萬牢房 獄友可憐到女兒都嫌
「五虎將」王識賢、曹佑寧、黃河、吳念軒、夏騰宏在客台與過癮科技共同出品《星空下的黑潮島嶼》飾演政治犯，目前已進駐台南岸內影視基地進行拍攝，更斥資台幣6千萬元打造「綠島新生訓導處」，重現1950年代火燒島重要場景。5位頂著大平頭，就像真正的受刑犯，王識賢隔13年為戲剃頭，但也是第N次入獄，不過這次比起其他4位，角色所負責的工作偏輕鬆；夏騰宏很可憐，回家還被女兒嫌醜，甚至嚇跑鄰居。
記者蔡依庭／綜合報導
《星空下的黑潮島嶼》主場景首度曝光，談到這次平頭造型，夏騰宏笑說：「女兒看到我的新髮型嫌很醜。」他還分享，有次頂著平頭去社區倒垃圾，遇到鄰居跟他聊天，問說這次要演什麼樣的角色？他直白地回說：「犯人。」結果鄰居就默默地離開，被笑「這個造型殺傷力太大」。
談到這次場景拍攝的心得，吳念軒說：「在這個場景裡拍攝，更有大家一起共患難的感覺。現場雖然風沙很大，容易咳嗽，不過當時那個年代的環境也是這樣，所以也滿能融入拍攝的。」黃河飾演天才外科醫生，「拍攝前有請醫生教學外科手術上綁線、拿器械等技術，在拍攝現場也有醫生在場，這樣才能貼近手術的真實性，所以壓力其實滿大。」
王識賢戲稱這次是文書擔當，沒有像其他人這麼「克難」，不過自認最大的挑戰是在語言方面：「戲裡也有滿多日語台詞，都必須靠拼音想辦法記下來。」曹佑寧說自己是戲裡面的藝文代表，同時賣關子說：「在戲裡的角色的心態有很大的轉折，很值得期待。」
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