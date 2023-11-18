第四次航海人員測驗今明登場 首日到考率81.95%
交通部航港局今（18）日表示，112年第四次航海人員測驗11月18日、19日於新北華夏科技大學及高雄正修科技大學兩試區辦理，計有697名考生報考，首日測驗類別為一等船副及二等管輪，第一節第一節應考133人，到考人數109人，到考率81.95%。航港局提醒，參測人員於測驗期間，如有發燒或呼吸道症狀，建議自主配戴口罩，以維護試場其他考生及監場人員的健康。
記者許若茵／台北報導
航港局說明，本次報名人數697人與前次688人相近，顯示航輪相關科系的畢業生仍然積極參與，投入船員工作，累積航海經驗並拓展視野。加入船員行列，不僅能夠挑戰自我，學習與船舶相處的技能，更能夠遊歷世界各地，體驗不同的文化。航海事業不僅是一份工作，更是一段充滿可能性的探險旅程。隨著航運業的繁榮，期待更多熱愛大海的夥伴加入，共同編織屬於航海人的精彩篇章。
航港局表示，本次測驗預計12月22日榜示，考畢試題及答案將於11月20日在交通部航港局航港單一窗口服務平臺MTNet航海人員測驗系統公布。如有試題疑義，應於該次測驗結束次日起3日內，即11月22日前，登入「航海人員測驗系統」內之「線上申請作業」點選「試題疑義申請」，試題疑義結果亦將公布於MTNet航海人員測驗系統供考生參考，航港局也預祝所有參測考生考試順利，金榜題名。