奇美集團創辦人許文龍辭世 史哲表哀悼：為台灣實現幸福感
從孩提時便發願建造一座為大眾而設的博物館的許文龍今（18）日辭世，享耆壽96歲。文化部長史哲表達哀悼，並感念許文龍終其一生貢獻社會，不僅創辦研發高性能材料的奇美實業，並在文化與醫療面向，建造奇美博物館及奇美醫院，其致力為臺灣實現幸福感的回饋精神，令人敬佩。
記者許若茵／台北報導
文化部表示，許文龍年幼時經常到博物館參觀，深受感動，因而自小許下心願，希望長大後能設置一座「像家一樣的博物館」，讓民眾可以無門檻地進入觀覽。
為了達成這個夢想，待事業穩定後，1992年許文龍先在工廠內，將他的個人蒐藏免費對外開放與民眾共享共賞，並經過多年尋覓及努力，再加上與臺南縣政府及臺糖公司的合作，終在臺南都會公園打造奇美博物館新館，並於2015年開幕，使得更多民眾能在博物館中，找到自己有興趣的展品，並得到心靈的撫慰。
此外，文化部提到，許文龍也深信，他的蒐藏是人類共同的資產，有能力的音樂家才是使用者，因此奇美文化基金會將典藏的提琴，開放予演奏家及學習音樂的同學申請外借已超過30年，讓音樂家的技術才華能夠藉由好的樂器呈現。文化部表示，感謝許文龍先生一生以其無私的胸懷，使臺灣民眾得以接觸多元面向的藝術文化，豐富生活。