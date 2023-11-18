柯文哲陣營翻桌不認「民調誤差禮讓」 藍白合瀕臨破局

藍白卡關有5結論！游盈隆評：結果3比3「要合再做一次民調」

▲藍白合卡關，引發外界關注。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲藍白合卡關，引發外界關注。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者陳佩君／台北報導

「藍白合」民調出現爭議，雙方目前僵持不下，無法確認是侯柯配或柯侯配出線。台灣民意基金會董事長游盈隆今（18）日表示，雙方爭執的焦點在統計學上誤差範圍的認定；游在檢視六份民調後，表示結果應是3:3，若雙方還願意繼續走下去，最直截了當的作法是，趕在登記截止前，至少再加做一次民調。

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游盈隆說，他很仔細地看了雙方提供的6份相關民調數據，綜合得出5點結論：第一，據11月15日國民黨與民眾黨協商共識的第三點「雙方同意，若超過統計誤差，由勝者得一點；若在誤差範圍內，由侯柯配得一點」，因此，判定誰勝出的標準很明確，就是誤差範圍。

游盈隆提到，在一般情況下，民意調查為求精確與成本合理性，通常會完成1068份有效樣本，在百分之九十五信心水準下，誤差在正負3個百分點，這就是一般講讓3個百分點的緣由，值得注意的是，誤差範圍會隨樣本增大而變小，或隨樣本減少而變大。

第二，游盈隆說，關於讓3個百分點或6個百分點的爭執，其實是無謂的爭執，或說是是烏龍爭執，一切若回歸每一份被雙方接受民調的誤差範圍，就可以立刻解決，完全沒有爭議空間。

第三，游盈隆提到，關於對比式民調，這次雙方同意以配對方式分別和「賴蕭配」支持度做比較，進一步得出雙方和「賴蕭配」的差距後相減。差距若超出誤差範圍，柯文哲贏；反之，侯友宜贏，但觀諸實際，雙方對此並無共識。

游盈隆提到，第四，據上述判準，一一檢視6份被雙方肯認的民調，結果是3:3，而不是5:1，雙方平手，沒有輸贏，根本不該有爭議。

第五，至於要如何解決目前這個僵局？游說，若雙方還願意繼續走下去，最直截了當的作法是，趕在登記截止前，至少再加做一次民調，如果雙方想就此分道揚鑣，也不是不可以。

游盈隆認為，這是一個充滿戱劇性的發展，柯文哲和民眾黨逃過一劫，超乎所有人的想像，後續演變必然扣人心弦，2024台灣總統與立委選舉結果的不確定性，正急劇升高中。

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