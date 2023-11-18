亞冠賽／王彥程1.1局慘爆5分種敗因 中華隊1：6輸韓國無緣冠軍戰
2023年亞冠賽今（18日）上演「台韓大戰」，這場誰勝誰晉級冠軍賽的關鍵戰役，中華隊先發王彥程被打爆，僅投1.1局狂失5分，儘管劉基鴻4局上轟出陽春砲，但這也是中華隊全場唯一得分，且發生2次守備失誤，投打守都失序的中華隊，最終以1：6不敵韓國，無緣晉級冠軍賽，中華隊19日將與澳洲打季軍戰，而韓國則將與日本爭冠軍。
記者路皓惟/綜合報導
王彥程在首局上投球找不到準心，接連投出保送，並且發生牽制失誤，接著被盧施煥擊出安打，先丟掉1分，隨後他又保送金揮執，形成滿壘危機，所幸讓金亨俊擊出雙殺打，將失分降到最低。
王彥程2局下續投徹底爆炸，金周元敲出安打後，朴承奎犧牲觸擊，捕手戴培峰暴傳，形成一、二壘有人，崔智訓、金慧成接連安打，繼續擴大領先優勢，此時中華隊換上江國豪接替投球，先是對尹棟熙投出保送，接著再被金揮執安打失2分，該局韓國灌4分大局，取得5：0領先。
4局上，面對南韓隊先發投手元兌仁，劉基鴻把握住機會，擊出陽春砲，為中華隊首開紀。5局下，金亨俊擊出二壘安打，接著金周元再敲三壘安打，為韓國打回第6分，為本場比賽奠定勝基，最終中華隊就以5分之差落敗。
此戰先發王彥程僅投1.1局被擊出4安打，投出3次保送，沒有任何三振，失掉5分（1分責失）承擔敗投。