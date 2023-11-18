左營高鐵特區最美樹院地標！「仁發和」打造藝術住宅新體驗

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「仁發和」基地面績為309坪，規劃地上15樓、地下4層建築，坪數為27-44坪，二至三房產品，每坪開價48至52萬元。
仁發建築特助王世蓉指出，仁發建築自民國91年成立以驅動創新、創新工事為理念，連續多年獲得國家級建築金獎肯定。為了提升整體營建品質與實踐環境永續的價值，「仁發和」運用日本最高環保認證的菊水SA塗料工法形塑簡約清水模風格，能有效保護建物的結構體與自重承載、具有自潔與防霉且不易脫落等優點，更適合台灣的地理環境。隨著ESG意識抬頭，仁發在園藝與酉5PM旱生景觀合作，導入旱生植物既可節約水資源又能營造亞熱帶雨林風情。
此外，為給住戶更多元、更精緻的藝術住宅體驗，禮聘英國IPA地產大獎毛森江建築團隊作為「仁發和」公共空間規劃，從一樓接待大廳、浮空書苑、信箱區以及各樓層梯廳，以毛森江擅長的清水模、木材、清透玻璃等建材營造風雅之最的侘寂美學。並在公設導入丹麥品牌VIPP廚具與台灣藝術家「余宗杰第189號雙圓同心」作品。
在安全結構上採用戴雲發的「Alfa Safe柱中柱」耐震系統工法，圓形結構具有高度圍束力，使建物抗震能力更強更穩固，有效提升建築品質。防水工法導入「大信防水」從窗框等每個結構空間層層防護，並取得「戴雲發防水履歷」為每個工序嚴格把關。