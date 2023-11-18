各有20%民調支持度竟聽9%的話　李柏毅懷疑中國大陸下指導棋

左營高鐵特區最美樹院地標！「仁發和」打造藝術住宅新體驗

▲「仁發和」運用日本最高環保認證的菊水SA塗料工法形塑簡約清水模風格。（圖／記者陳美嘉攝）
▲「仁發和」運用日本最高環保認證的菊水SA塗料工法形塑簡約清水模風格。（圖／記者陳美嘉攝）

記者陳美嘉／高雄報導

左營高鐵特區匯集科技產業、生態廊道、百貨商圈、交通樞紐，成為房市炙手可熱之星。其中，備受期待的指標建案「仁發和」於11月正式公開，由仁發建築攜手國際金獎團隊打造左營高鐵特區、博愛大道首席最美樹院地標。

我是廣告 請繼續往下閱讀
仁發建築規劃部經理張浩然指出，「仁發和」坐落四十米博愛大道，近臨高鐵左營站，沿線坐收捷運紅線後驛站、凹子底站、巨蛋、生態園區便捷的交通網絡系統，同時擁有三大百貨商圈、華夏商圈、彩虹市集、榮民醫院、福山廣場、福山國中小、扶輪公園等，豐沛生活機能與生態公園成為佈局理想生活的最佳選擇。

「仁發和」基地面績為309坪，規劃地上15樓、地下4層建築，坪數為27-44坪，二至三房產品，每坪開價48至52萬元。

▲ 「仁發和」由仁發建築攜手國際金獎團隊打造左營高鐵特區、博愛大道首席最美樹院地標。（圖／記者陳美嘉攝）
▲ 「仁發和」由仁發建築攜手國際金獎團隊打造左營高鐵特區、博愛大道首席最美樹院地標。（圖／記者陳美嘉攝）
仁發建築特助王世蓉指出，仁發建築自民國91年成立以驅動創新、創新工事為理念，連續多年獲得國家級建築金獎肯定。為了提升整體營建品質與實踐環境永續的價值，「仁發和」運用日本最高環保認證的菊水SA塗料工法形塑簡約清水模風格，能有效保護建物的結構體與自重承載、具有自潔與防霉且不易脫落等優點，更適合台灣的地理環境。隨著ESG意識抬頭，仁發在園藝與酉5PM旱生景觀合作，導入旱生植物既可節約水資源又能營造亞熱帶雨林風情。

此外，為給住戶更多元、更精緻的藝術住宅體驗，禮聘英國IPA地產大獎毛森江建築團隊作為「仁發和」公共空間規劃，從一樓接待大廳、浮空書苑、信箱區以及各樓層梯廳，以毛森江擅長的清水模、木材、清透玻璃等建材營造風雅之最的侘寂美學。並在公設導入丹麥品牌VIPP廚具與台灣藝術家「余宗杰第189號雙圓同心」作品。

在安全結構上採用戴雲發的「Alfa Safe柱中柱」耐震系統工法，圓形結構具有高度圍束力，使建物抗震能力更強更穩固，有效提升建築品質。防水工法導入「大信防水」從窗框等每個結構空間層層防護，並取得「戴雲發防水履歷」為每個工序嚴格把關。

恐龍快來！名字有「恐、龍」立即送你重返侏儸紀

百老匯等級演出！《綠野仙蹤》音樂劇11/25登衛武營

睽違三年！夢時代「愛‧Sharing」打造巴塞隆納聖誕城

亞洲插畫藝術博覽會　承億酒店登場！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞