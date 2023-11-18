冷氣團強襲！暖暖包「貼對3部位」全身都熱 醫：像打開暖氣開關
大陸冷氣團襲台，今（18）日氣溫急速驟降，許多民眾為了禦寒拿出暖暖包保暖身體，但只拿在手中無法有效溫暖全身，中醫師陳梓頤就激推將暖暖包貼在身上「3部位」，可以快速讓全身變暖和，就像開了暖氣一樣，讓暖暖包發揮最大效用。
記者賴禹妡／綜合報導
根據《ETtoday新聞雲》報導，中醫師陳梓頤指出，大家最常將暖暖包握在手中，溫暖在寒風中冰冷的雙手，但當氣溫過低或身處室外時，暖暖包無法有效溫暖全身，但若在身上3位置貼上暖暖包，就能迅速讓身體暖起來。
陳梓頤表示，該貼暖暖包的第一個位置就是位於頸部後側的「大椎穴」，也就是低頭時手觸摸後頸最突起處下方凹陷位置。由於大椎穴是所有陽經交會的重要穴道，因此溫暖大椎穴等同打開背部暖氣的開關，可以促進背部督脈陽氣的流動，利用暖暖包溫暖頸部、戴上圍巾，也可以促進全身血液循環，讓末梢感到溫暖。
陳梓頤接著透露，第二個位置在肚臍下方三指處「關元穴」，也就是丹田位置，這是人體臟腑與經絡的根本，也是全身元氣所藏的地方，溫暖關元穴就能讓全身暖活起來，也很適合生理痛的女性使用。
最後，陳梓頤指出第三個位置為命門穴，位在背後正中線上與腹部肚臍正對的位置上，只要溫暖命門穴就能有效地溫暖下肢，若同時溫暖後腰還能溫腎助陽。 但陳梓頤提醒，暖暖包貼在上述3個位置雖然能快速溫暖全身，但必須隔著衣服使用，切勿直接觸碰皮膚，且同個位置盡量不貼超過10分鐘，避免因長時間貼敷造成肌膚低溫燙傷。