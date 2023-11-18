羽球／四大職業球團齊聚紅館競技　東京奧運金牌李洋現身支持

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本屆參與賽會的合庫羽球隊教練李維仁表示，合庫球團發展專業羽球同時，也關注基層羽球運動扎根，固定舉辦羽球夏令營活動發掘潛力新秀，前合庫教練劉秀玉，在近年成立的「高飛小羽人」計畫中，以年齡分級的方式，找尋國內新秀，李維仁說：「過去合庫羽球育樂營活動，就曾經發掘過王子維與胡綾芳。」
牧德盃企業球賽邀請國內知名上市櫃公司，旗下愛好羽球員工共同參與的賽事，其中包括日月光、合作金庫、土地銀行、台積電、聯發科、阿默蛋糕……等54支隊伍共襄盛舉。本屆賽制調整，球隊總數較去年減少6隊，但參賽公司總市值再創賽史新高，達到20.1兆台幣，約佔台股總市值的38.3%。
牧德企業長期贊助的東京奧運金牌男雙得主李洋，今年第7度到場為選手加油打氣，李洋表示自己觀察到國內羽球運動風氣日益興盛，李洋說：「我每次來都有回到家的感覺，企業能夠晉用體保生，也是運動員難得的機會，聽說現在還規劃和清大合作，提供很多實習的機會，對運動體優生也能累積工作經驗。」
牧德科技自身聘用體優生比例達公司6%人力，並積極安排職能訓練培養運動員第二專長之外。自2016年開始，每年都會舉辦牧德盃企業羽球排名賽，號召工商各界一同重視體優生的培養與就業。牧德盃也秉持著『運動有Power企業皆Winner』精神，期待藉由運動賽事拋磚引玉，帶動參賽企業的運動風氣，而令人振奮的是，在本屆的參賽企業中達半數的公司都已成功取得教育部體育署的「i運動企業認證」，顯現各大企業愈來愈重視員工健康，內部逐漸掀起一股運動熱潮。
今年牧德盃首創企業羽球排名賽事與AI科技結合，藉由引入AI人臉辨識技術帶給觀眾更特別、更有趣的活動體驗。只要將當天拍攝的照片上傳至雲端，利用AI人臉辨識技術快速的進行辨識和搜索運算，參加活動的人都能夠迅速找到自己或是球員的照片，留下珍貴的回憶。這種創新的異業結合方式展現了牧德對於科技應用的前瞻性，也成為賽事亮點之一。
本屆牧德盃的主視覺更有別於以往風格，採用科幻與科技結合的賽博朋克（cyberpunk）元素，令人耳目一新。牧德盃賽事吉祥物「萊爾」換上新的裝扮進化成「雷霆萊爾」，與勝利女神一同挑戰強敵紫翼龍作為今年主視覺的設計理念，將選手們上場熱血比賽的態度用故事性的畫面呈現，藉此向在企業努力工作並支持牧德盃的選手和加油群眾們致敬。