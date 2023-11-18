姜育恆「有權有勢有錢的朋友不買票」！李翊君羨慕衝上台支持
姜育恆暌違8年在台北小巨蛋舉行「姜育恆『人生的路』演唱會」，演唱會上由李翊君打頭陣擔任第一位嘉賓，由於在演唱會上，姜育恆自豪有許多有權有勢有錢的朋友就坐在台下，所以李翊君趁此機會趕緊表示，自己也想認識「有權有勢有錢的朋友」，並希望如果是她開唱時，大家也能夠支持一下。
記者吳雨婕／台北報導
姜育恆唱完〈最後的溫柔〉後，迎來第一位嘉賓李翊君登場，兩人合唱在2000年合作過的歌曲〈愛我你怕了嗎〉，唱完該曲他們互相給了對方大大的擁抱，李翊君在演唱她的招牌歌曲〈風中的承諾〉前，她感嘆能與姜育恆合唱，是一個很重要的里程碑，「現在終於能合唱了，非常感謝。」李翊君笑說，今天她的責任，就是讓姜育恆有時間去換衣服，接著她自爆從學生時代就非常喜歡姜育恆，「尤其他這種憂鬱王子的個性，他不笑好迷人，他笑就不迷人了，他對我的人生來講，從學生時代就是我的偶像，今天很榮幸能擔任嘉賓。」
姜育恆在李翊君現身前，對著搖滾區的粉絲開玩笑道：「歲月真是不饒人，這些都是我的好朋友，都是有權有勢有錢的人，共通點都不用買票！」台下歌迷回應「有買票」，他才趕快改口，「喔喔，有買票。」這段話被李翊君聽到，讓她羨慕不已，因此直言：「我也很想認識各位，希望我的演唱會大家買票來看，姜哥邀我當嘉賓的時候，我跟姜哥說，他的演唱會門票票價是數一數二的高，他說『會嗎？我朋友都買得起』我好羨慕，各位有權有勢有錢的朋友，李翊君開演唱會的話，請稍微支持一下。」妙語如珠逗樂現場歌迷。
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