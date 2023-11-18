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低溫跌破10度！醫曝10招「保暖熱身法」　2禁忌別做：嚴重恐猝死

▲黃軒醫師透露，有10種保暖熱身方法可以幫助禦寒，另外天冷時有2大禁忌千萬別做，嚴重者可能導致失溫、猝死。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲黃軒醫師透露，有10種保暖熱身方法可以幫助禦寒，另外天冷時有2大禁忌千萬別做，嚴重者可能導致失溫、猝死。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者賴禹妡／綜合報導

今（18）日受到強烈大陸冷氣團影響，入夜後中北部、東北部再度急凍降溫，今晚到明晨易有10度以下的氣溫發生。重症醫學專科醫師黃軒就透露，有10種保暖熱身方法可以幫助禦寒，另外天冷時有2大禁忌千萬別做，嚴重者可能導致失溫、猝死，提醒民眾一定要特別注意保暖工作。 

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黃軒醫師昨日在臉書粉專發文指出，天冷時有10大熱身法，可以幫助身體暖和起來，首先吃熱食可以保持核心體溫升高，同時也要攝取各種水果、蔬菜食物，再來吃辛辣食物可以讓身體快速變暖，但有胃潰瘍的患者要注意份量。 

黃軒醫師接著透露，穿著也是一大重點，可以從薄薄的排汗保暖內衣開始，繼續在中間添加絕緣材料，像是羽絨服或羊毛衫，再用風衣作為外殼，並隨氣溫變化而調整。此外，穿襪子睡覺不僅有助於加熱整個身體，暖腳也能向大腦發出信號，讓睡眠過程更加順利。 

黃軒醫師表示，許多人以為鞋子是絕緣物，但其實對於慢性病患者、糖尿病人或腳血管疾病者，穿著密封不好的鞋子，會讓腳趾一直泡在濕冷的環境中，導致神經血管受傷害，因此建議尋找較高IPX等級的鞋子。除此之外，睡覺時也要挑選可禦寒的棉被，也可以穿著長袖內衣或是毛帽入睡，幫助睡眠時繼續保暖。 

▲（示意圖／Pixabay）
▲黃軒醫師表示，睡覺時要挑選可禦寒的棉被，也可以穿著長袖內衣或是毛帽入睡，幫助睡眠時繼續保暖。（示意圖／翻攝自Pixabay）
黃軒醫師也建議可以利用家電輔助熱身，例如烘乾機或電暖器等，但要記得遠離寵物、兒童，留意使用安全；運動也可以使身體發熱，同時訓練肌肉，有助身體健康。最後，他表示可以用居家保暖小物暖身，例如手套、耳罩、圍巾、暖暖包、電熱毯等，但記得睡覺時不要使用，否則有可能在不知情的狀況下造成皮膚燙傷。 

天冷時也要注意2項禁忌，黃軒醫師指出，抽菸無法幫助禦寒，尤其在室外低溫下，人的感官都會變得遲鈍麻木，往往導致菸抽得特別快，吸進身體的有害物質有可能高於平常好幾倍，更容易使血管收縮變窄、變脆、變硬，進而導致血壓升高，易在冬天引發中風、心肌梗塞等疾病。 

此外，喝酒同樣無法在冬天抵抗寒冷，黃軒醫師表示，冬天喝酒是最危險的錯誤禦寒行為，雖然喝酒後會有短暫發熱的錯覺，因為酒精能刺激血管擴張，並加速血液循環，使身體增加溫暖感，但這並不能持久，因為體表的血管越是舒張、鬆弛，體溫就會散發地越快，身體禦寒能力反而下降，體溫也跟著驟降，使人容易受涼或感冒，甚至是失溫、猝死。 

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