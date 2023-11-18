SpaceX星艦試射再度失敗！順利升空但助推器爆炸 失聯後無奈自爆
美國富豪馬斯克（Elon Musk）創辦的科技公司SpaceX，於今（20）晚台灣時間9點左右在德州的Starbase基地再度挑戰發射「星艦」Starship火箭，在今年4月首次嘗試時，Starship升空數分鐘後即爆炸殞落，而今日二次發射似乎有所改進，Starship順利升空後雖然助推器意外爆炸，但火箭本體沒受影響，仍繼續飛行。不過，數分鐘後仍因不明原因失去聯繫，不得不啟動自毀裝置。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》報導，按照原本計畫，如果一切順利的話，星艦將會在升空一個半小時後穿越地球大氣層，並在夏威夷海岸附近的太平洋海域降落。
這次的發射比第一次成功，至少火箭沒有在升空幾分鐘後就殞落，但是依然發生助推器爆炸的意外，按計畫助推器應該要掉落地面進行回收，而不是在空中直接爆炸，目前還不確定哪裡出了差錯，但當時火箭本體未受影響，持續升空飛行。
不過，數分鐘後SpaceX透露已經與星艦失去聯繫，因此不得不啟動星艦的「飛行終止系統」，這意味著星艦無法按原定計劃，穿越地球大氣層後在夏威夷海岸附近的太平洋海域降落。「飛行終止系統」事實上是當火箭偏離航線時的自毀功能，然而，SpaceX尚未說明是何原因造成必須啟動「飛行終止系統」，據估計應該是發生故障，無論如何，這也意味著星艦第二次的發射挑戰依舊未盡全功。