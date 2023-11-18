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T1／雲豹首戰防守強度夠水準　未來打小陣容主帥認為需加強輪轉

▲中信特攻好手阿巴西遭到台啤雲豹球員包夾，這場比賽特攻在末節起勢，完成逆轉。（圖／T1提供）
▲中信特攻好手阿巴西遭到台啤雲豹球員包夾，這場比賽特攻在末節起勢，完成逆轉。（圖／T1提供）

記者黃建霖/桃園報導

台啤永豐雲豹籃球隊今（18）日在桃園巨蛋主場開幕戰，以全新陣容迎戰衛冕冠軍新北中信特攻，球隊一度在末節取得領先，但之後被特攻拉出一波18:2的猛攻，終場以73:87落敗。賽後總教練歐森（Michael Olson）也分享了自己對於球隊遭到逆轉的看法。

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此役上半場打完中信特攻以49:44領先，但進入到下半場之後，面對雲豹輪轉快、壓迫性極強的防守，進攻端有些陷入泥沼。洋將方面飛克無論是配克力斯或傑卡，面對對方的威廉斯、克羅馬和漢密爾頓在身材上都不佔有優勢，因此球隊也找不到一個有力的強點去打開進攻局面。

不過末節特攻換上老將曾文鼎，他在中路的策應成功串聯起了球隊的進攻，讓特攻得以重新找到優勢對位，並且利用後場身材優勢打點對方矮小球員，成功拉出一波18:2的高潮逆轉戰局。

這場比賽雲豹打得很不錯，特別是防守端展現了他的們防守意識、機動性和執行力，能夠對衛冕球隊造成實質威脅，對於一支剛合併的球隊來說，屬實不易。

歐森賽後談到這場比賽時，這樣說道：「就像我說的，特攻他們是一支冠軍球隊，基本上保持著一套有延續性的陣容。此役我在第4節被擊垮了，他們將陣容打得非常大，甚至在比賽中沒有擺一名控球後衛，所以這對他們來說是一個有利的進攻優勢，因為我們當時是打小陣容——速度快，並且可以有效地攻擊籃框，在這方面我們表現得很好；但在防守上，我們必須做好輪轉，並提供彼此幫助。我們只有在季前賽中用過這樣的陣容幾次，所以失利也沒關係，剛以幫助我們找到問題做出修正，在未來表現的更好。」

雲豹在開賽先發擺上蔣淯安、高錦瑋的雙衛陣容，不過之後林信寬用表現為自己爭取到在下半場更多的上場時間，這位新科狀元此役不但貢獻16分，在場上也提供了雲豹更好的體型，可以去限制阿巴西等強壯側翼。

而中信特攻主帥李逸驊則表示，今天贏得很艱辛，中信特攻在二、三號球員上有身材優勢，擁有打點機會，但他們在這場比賽中打得不夠活，場上進攻局面僵化、變成有些機械式地去走戰術，「好在之後巴西挺身而出，阿鼎上場後我們掌控了節奏，今天這場比賽對我們球員來說是很好的學習機會。」

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