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小雪開運祕訣曝光！多吃1顏色食物更旺　水放「3方位」貴人運爆棚

▲命理專家柯柏成指出，若是覺得從立冬開始運氣就特別背，可以把握小雪這天轉運。（示意圖／取自unsplash）
▲命理專家柯柏成指出，若是覺得從立冬開始運氣就特別背，可以把握小雪這天轉運。（示意圖／取自unsplash）

記者賴禹妡／綜合報導

11月22日（農曆十月初十）就是二十四節氣之一的「小雪」，命理專家柯柏成指出，若是覺得從立冬開始運氣就特別背，可以把握這天轉運，只要多吃黑色食物或在家中放置鹽燈就能開運，另外若想增加貴人運，可以在辦公室「3個方位」放置一杯乾淨飲用水，「開運可以很生活，只要照著節氣時令去做，好運就會來臨」。 

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柯柏成近日在臉書粉專發文指出，若從立冬開始感覺運氣特別背，代表家中溫暖元素不足，除了要特別注意保暖，在天冷時添加衣物之外，也可以在家中放置鹽燈，是讓整個家變暖、開運的好選擇。 

此外，柯柏成透露，小雪節氣在五行中屬水，中醫養生特別重視「養腎防寒」，可以多吃黑色食物補血益腎，包含黑豆、芝麻、黑棗、海帶、紫米及黑木耳等，都是屬於開運食品，可以添加在日常飲食中。 

▲黑木耳。（圖／翻攝自《pixabay》）
▲柯柏成透露，小雪節氣在五行中屬水，中醫養生特別重視「養腎防寒」，可以多吃黑色食物補血益腎，圖為黑木耳。（示意圖／翻攝自pixabay）
若想增加貴人運，柯柏成建議，可以在辦公室的正西、西南方或正北方位擺放一杯乾淨的飲用水，用透明玻璃杯盛裝八分滿，在小雪當天任意時候放上去，靜置一晚到明天早上就可以倒掉，用以接通方位靈氣來增加自己的貴人運勢，此方法對於業務職業的人特別有用，無論是過去胎死腹中的提案或是難以談成的案子，在置水後都可以重新和客戶提看看，會有很不錯的效果。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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