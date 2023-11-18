亞冠賽／對韓國絕對不能輸！一文看懂中華隊名單、賽程與轉播資訊

T1／曾文鼎只打10分鐘就助特攻KO雲豹　光總：他上化學效應就變好

▲曾文鼎在上場後扮演重要攻防角色，帶領中信特攻逆轉台啤雲豹。（圖／中信特攻球團提供）
▲曾文鼎在上場後扮演重要攻防角色，帶領中信特攻逆轉台啤雲豹。（圖／中信特攻球團提供）

記者黃建霖/桃園報導

果真是家有一老！新北中信特攻今（18）日87:73攻破桃園巨蛋，球隊老將「大房東」曾文鼎只出賽10分鐘，全場僅得2分，且沒有籃板和助攻，但他在場上的正負值為「+15」，並且在球隊啟用他之後，立竿見影的展現自己的效果，摧毀了台啤永豐雲豹的小陣容攻防，依然是台灣長人的內線教科書。

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這場球其實中信特攻打得比最終呈現的比數要辛苦許多，特別是在下半場當對手擺出一個機動性更好、體型也能對上的陣容時，他們的進攻端的表現並不是太理想。

作為林韋翰不在時球隊的重要攻勢發動機，中信洋將飛克今天面對雲豹三名具有移動力、尺寸相仿的洋將時，討不到太多便宜，他和克力斯及傑卡在弱側的擋拆也打不出效果，這讓中信在下半場找不到一個強點能站出來，因此進攻端流於單打和勉強出手。

末節在比分被反超的情況下，中信特攻換上老將曾文鼎，而這位國家隊常客一上場就展現效果，提升了特攻在籃下的護框尺寸、更好的保護了籃板；在進攻端他也做到策應，讓球隊可以更好的轉移球到優勢的對位，讓阿巴西、黃泓瀚等人能利用身材打點使用高錦瑋、蔣淯安等矮小的後衛。而當雲豹被迫換上劉元凱提升高度時，場上小陣容的進攻優勢又不復存在。

中信特攻主帥「光總」李逸驊賽後受訪時表示，這一季球隊的目標是要讓魏家豪和譚傑龍快速進步，所以賽季前就有和曾文鼎溝通，會降低他的時間。但這位老經驗的球星仍然能在球隊需要他時做出貢獻，「第四節還是讓鼎哥壓陣，他真的是明星球員。得分不多，但一上場球隊化學效應就好，人豪、大瀚控制局面的經驗和他比還是欠缺。」

曾文鼎則表示，自己坐在場下看了三節，因此比較冷靜一些，「就是把我前三節看到的東西、發現的東西和發現的東西去和場上球員說，每個回合都去做溝通，打起來就會比較流暢。」

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