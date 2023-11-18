T1／曾文鼎只打10分鐘就助特攻KO雲豹　光總：他上化學效應就變好

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作為林韋翰不在時球隊的重要攻勢發動機，中信洋將飛克今天面對雲豹三名具有移動力、尺寸相仿的洋將時，討不到太多便宜，他和克力斯及傑卡在弱側的擋拆也打不出效果，這讓中信在下半場找不到一個強點能站出來，因此進攻端流於單打和勉強出手。
末節在比分被反超的情況下，中信特攻換上老將曾文鼎，而這位國家隊常客一上場就展現效果，提升了特攻在籃下的護框尺寸、更好的保護了籃板；在進攻端他也做到策應，讓球隊可以更好的轉移球到優勢的對位，讓阿巴西、黃泓瀚等人能利用身材打點使用高錦瑋、蔣淯安等矮小的後衛。而當雲豹被迫換上劉元凱提升高度時，場上小陣容的進攻優勢又不復存在。
中信特攻主帥「光總」李逸驊賽後受訪時表示，這一季球隊的目標是要讓魏家豪和譚傑龍快速進步，所以賽季前就有和曾文鼎溝通，會降低他的時間。但這位老經驗的球星仍然能在球隊需要他時做出貢獻，「第四節還是讓鼎哥壓陣，他真的是明星球員。得分不多，但一上場球隊化學效應就好，人豪、大瀚控制局面的經驗和他比還是欠缺。」
曾文鼎則表示，自己坐在場下看了三節，因此比較冷靜一些，「就是把我前三節看到的東西、發現的東西和發現的東西去和場上球員說，每個回合都去做溝通，打起來就會比較流暢。」