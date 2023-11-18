航運寒冬還沒結束 達飛海運警告：明年新船下水恐造成供需失衡
全球航運巨擘馬士基（A.P. Møller-Mærsk Gruppen，簡稱Maersk）本月初宣布將裁員至少1萬人，替全球航運敲醒警鐘。日前，世界第三大貨櫃航運公司、法國達飛海運（CMA CGM）的執行長薩德（Rodolphe Saade）也表示，在前幾年航運榮景時期所訂購的新船，將於2024年下水，航運業準備進入動盪期，可能面臨供需失衡的風險。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《彭博社》報導，薩德指出明年將有新的貨櫃船進入市場，這批貨船是在前幾年疫情造就航運榮景期間所訂購，但等到真的要下水時，如今全球市場情況已經改變，需求萎縮，新船交付可能會造成供需失衡。薩德無奈直言，「這就是本行業的困難之處」。
薩德預期，明年貿易將成長2%～3%，並強調達飛海運財務穩健，在業務營運國家都享有顯著市占優勢，能夠幫助公司度過難關。薩德強調，航運業早就習慣景氣循環週期性地起起伏伏，並為此提前做好準備。
疫情時航運需求一度飆升，甚至造成港口擁擠、貨櫃短缺和物流方面的問題，但隨著高通膨和不斷上升的利率，變相抑制了支出和需求，隨之而來的是產能過剩、價格下降、需求減少。全球航運業前景展望轉淡，馬士基祭出嚴格控制成本的措施，其他航運業也出現重整動蕩期。