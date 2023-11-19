大失所望！習近平APEC晚宴「顧外宣」　美商界訝異：錯失良機

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習近平在晚宴中發表談話表示「我相信，中美關係的大門一旦打開，就不會再被關上」，並強調「合作共贏是時代發展的潮流，也是中美關係應該有的底色。中國正致力於高質量發展，美國也在著力振興經濟，雙方合作空間無限廣闊，完全可以相互成就、互利共贏。」
不過據《華爾街日報》報導指出，習近平沒有回應美國商界對中國經商環境的不安與擔憂，讓一些與會人士備感驚訝與失望，認為習近平錯失良機。
美國基金管理公司「銘基亞洲基金」（Matthews Asia）投資策略師羅斯曼（Andy Rothman）說，習近平沒有把握機會向美國商界說明，外界對於中國經商環境的擔憂，或者分享他的國內經濟政策在未來幾個季度可能如何演變，「我也感到失望。」
一位出席晚宴的美國企業高管說，習近平「沒有暗示要向企業讓步，甚至未提及要外商對中國經濟進行更多投資。這次演講充其量只是在做宣傳」。
報導認為，習近平對美國商界領袖強調兩國合作的空間，是在爭取讓美國企業幫助緩解美中雙邊緊張局勢。
美國加州大學洛杉磯分校安德森預測中心經濟學家俞偉雄向《自由亞洲電台》表示，「習近平看重的不是國內營商情況，他希望，更重要的是，美國能夠解禁對於中國的一些貿易上、科技上的限制。」
華府智庫美國企業研究所（AEI）國際貿易政策高級研究員巴菲爾德（Claude Barfield）表示，習近平在講話中沒有提及貿易和投資，也並未緩解外國公司及投資者對中國營商環境日趨糟糕的擔憂。他認為，幾乎所有在場的與中國擁有重要商業和投資利益的人士應該對此不是特別滿意。
巴非爾德指出，「習近平說了一些陳腔濫調，沒有真正對最近發生的事件、中國政府近期的政策，或是他們正在做什麼以使外國公司和投資者在中國感到更安全做出任何評論。可以肯定的是，中國將採取一些措施來阻止外國公司逐漸撤資，不僅是美國公司。」
隨著近期多家美國企業在中國據點遭到中國當局突擊搜查，《國家安全法》也將其適用範圍擴大至常規商業活動，再加上持續加劇的地緣緊張局勢，大量外資逃出中國。
據《華爾街日報》對中國數據的分析，截至今年9月底，外國企業連續6個季度從中國撤走利潤，總金額逾1600億美元（約台幣5兆元），利潤大量持續流出使中國第三季度外商直接投資總額出現25年來的首次下降。對此，華府官員表示，將試圖透過2國政府新成立的工作小組，促使北京減緩對於美國企業的施壓。
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