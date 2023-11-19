亞冠賽側記／未來還要一起打球！姊姊開球老妹蹲捕開球儀式超感人
台北大巨蛋終於打了預備賽，東京巨蛋則是在35年的老球場持續上演傳奇故事，這對鈴木姊妹的棒球故事，讓人動容，即便她們還沒感受到，但這就是青春！也是最寶貴的時光，可以跟家人一起相聚，打棒球，就是最棒的事。
記者吳政紘/日本東京報導
連續採訪3天的亞冠賽，每天早上8點多開始發稿，準備題材構思，再到半夜思考明天的行程，檢視自己的稿件等，雖然辛苦，但這就是工作，出了社會，對自己負責，也要對工作負責，的確社會無情現實，但這就是人生。
回憶學生時代，只要熱衷於自己所愛的事物，不顧一切追求，是很幸福的事。但這種單純的感動，出社會就很難感受到。
鈴木姊妹，鈴木かの與妹妹鈴木ひより兩人，在這個國際賽事，日本對澳洲的賽前開球，不但是莫大的榮譽，也給了她們相當好的回憶。
透過現場DJ的介紹，知道姊姊即將前往高中就讀，但未來還是希望可以繼續打棒球，並且球速可以超過120公里，這是她的夢想。
而妹妹則是在之前不小心骨折，所以還不能打擊，但他一手仍可以拿著手套，日本隊也派出森下翔太選手打擊，還跟兩人互動，先不論這樣的開球儀式是否好看，但可以看到如此感人的時刻，又再度感謝棒球之神帶給我們美好的球賽。
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