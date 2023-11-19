藍白合瀕臨破局！賴清德最新發聲了 「有人要把國家還給國民黨」
藍白合議題持續發燒，原本在昨（18）日公布民調決定是「侯柯配」還是「柯侯配」出線，沒想到民眾黨跟國民黨對於民調計算認知卻出現分歧，導致合作暫時無果，還需要進入政黨協商，外界都在評估兩黨有沒有可能合作破局。對此，民進黨候選人、現任副總統賴清德就做出回應，指出柯文哲的政治態度前後不一。
記者張嘉哲/綜合報導
賴清德表示「藍白合的民調結果在18日上午公布了，但是卻沒有結果，我始終相信，唯有堅定的理念，才能提出完整的國家藍圖。有能力團結國民的人，才是國家最需要的領導人，過去有人說，他要把國家還給你，現在卻是企圖要把國家還給國民黨。」
「過去有人說，他要超越藍綠，現在卻是先背叛了自己」賴清德說「民主自由是台灣最珍貴的資產，但看到藍白硬是湊合在一起，還公然分贓權力，不僅沒有民主精神，更沒有把人民看在眼裡，我要再一次告訴大家，不管藍或白，都不是台灣的主流民意，非但不能守護國家安全，也無法提出完整國政藍圖，更不適合擔任國家領導人。」
賴清德強調「兩個不對的人，不論誰正、誰副，勉強湊合一組，都不可能成為對的一組，在政治上沒有負負得正這種事情，選對的人、走對的路，與其相信藍白合，不如堅定支持賴清德」。