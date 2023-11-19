中國經濟萎靡「求穩」？習近平稱無攻台計畫　專家：太多事情要顧

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該名官員提到，習近平還提到何時會對台動武的條件。雖然這些條件沒有曝光，但是根據中國過去的聲明，可能包括台灣正式宣佈獨立、企圖在台灣議題上動用核武、台灣拒絕統一談判，或是美國對台灣提供安全保障。
報導指出，中國持續聲稱台灣是其領土，但幾十年來，美國一直維持「戰略模糊」政策，在這政策之下，中國無法確定美國是否會在中國入侵台灣時保衛台灣。而對中國而言，不排除對台動武，但也沒有明說想要這麼做。習近平提出的條件，可能是要擺脫這場猜測遊戲。
習近平在拜習會上，將台灣描述為「美中關係中最大、最具潛在危險的問題」。中國官媒新華社也稱，這是雙方關係「最敏感的議題」。這暗示著擔憂台海衝突升溫，很快就會失控，讓習近平不得不採取行動，特別是在面臨國內經濟壓力之際。
華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）專家、多倫多大學副教授戴安娜·傅（Diana Fu）表示，儘管中國官媒試圖將習近平描繪出信心滿滿的模樣，但習近平正面臨沉重的國內壓力。
戴安娜·傅表示，在中國國內，習近平有被多方面的問題困擾著，包括中國經濟萎靡、青年失業高到令人擔憂、消費支出低迷，還有政治不穩定逼近，再加上台灣即將選舉、迫在眉梢的政治動盪。「有這麼多事情需要兼顧，習近平試圖安撫國內外觀眾，他和拜登正在平息猛烈襲擊全球海洋的浪潮，維持政治穩定符合兩位領袖的利益，並祈求市場將會回應」。
習近平的發言也暗示了這種政策優先性，他在跟拜登會談時表示，「我仍然相信，大國競爭不是當代的主流」，直接反駁拜登政府認為美中是競爭關係。新華社於17日發表的一篇文章也提到西方媒體漏掉了拜習會重要訊息，包括中國無意挑戰美國，也無意推翻美國，「我們想要看到一個自信、開放、不斷成長及繁榮的美國」，同時引述習近平的話稱，希望美國也能歡迎一個和平、穩定和繁榮的中國。這些話都暗示了，北京拒絕中美脫鉤、及不滿拜登政府出口管制、限制美國先進技術輸中。
報導提到，在拜登週三的記者會上，有記者問到烏克蘭和加薩的危機是否會改變他之前捍衛台灣的承諾。拜登之前曾經四度表示會捍衛台灣，但在這場記者會上，拜登沒有再次表態。此外，拜登指出「一中政策」沒有改變，也沒有再提到美國軍售台灣的承諾。
有分析指出，習近平訪美的條件之一，很有可能是讓拜登承諾不在台灣問題上發表有爭議的言論。
另外，報導指出，習近平最關心的是20241月13日的台灣大選，並對於民進黨可能勝選的結果，感到迫切擔憂。卡內基國際和平基金會高級研究員趙通（Zhao Tong）表示，「我不認為習近平有意發動的台灣的衝突。習近平想要華府在台灣議題上採取更包容的立場，包括與北京合作，如果民進黨勝選的話，共同遏制台灣內部所謂的台獨勢力。」
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