MLB／大谷翔平放棄10年史詩級長約 美記者：他非常謹慎考慮未來
大聯盟日籍二刀流球星大谷翔平投入自由市場後，許多球隊已經開始與他展開交涉，先前多數媒體預測大谷將簽下史上最大合約，甚至有機會獲得一張長達13年的大合約。不過美媒《ESPN》記者Alden González指出，相較簽下10年以上長約，大谷可能更傾向簽下年薪極高的短約。
記者路皓惟/綜合報導
大谷本季作為投手拿下10勝，同時以打者身份擊出44支全壘打，奪得美聯全壘打王。一度有預測認為他可能會簽下超過5億美元（約753億1000萬日元）的合約，其中包括長達13年的超大型合約。
但值得一提的是，由於大谷翔平右手肘韌帶受傷二度動刀，導致下個賽季無法以投手登板，因此有些觀點認為大谷可能會選擇帶有激勵條款的短期合約，年薪有望突破4333萬。
記者González表示，了解大谷想法的人認為他可能會接受平高薪短約，由於他在天使隊多年無法參與季後賽，加上他未來是否能再次以二刀流身份出賽仍存疑，因此他正在謹慎地考慮自己的未來。
如果大谷手肘復原順利，預計在2025年能夠以二刀流身分回歸球場，因此先簽下高薪短約，未來再選擇跳出球員選項也是一種方式。
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