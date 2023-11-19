台南138元「幸福吃到飽」 姓名對中「奇美」1字半價、2字免費吃
奇美集團創辦人許文龍不僅創立奇美醫院、奇美博物館，旗下台南奇美食品幸福工廠，主題風味館更以佛心價138元不限時「幸福吃到飽」蔚為美談。11月迎接七週年，還推出壽星免費參觀；姓名對中「奇、美」任1字享吃到飽半價、2字直接Buffet免費吃到飽。一篇掌握奇美「幸福吃到飽」價格、時間、最新優惠資訊。
記者蕭涵云/綜合報導
奇美食品製作招牌包子、水餃等知名餐點，更與李錦記、珍煮丹等品牌合作推出聯名美食；位在台南的奇美食品幸福工廠，更自2022年於主題風味館推出「幸福吃到飽」，超佛心138元就能享用奇美包子、水餃，還有幸福工廠主廚每日新鮮現做主食、主菜、配菜、湯品，連飲料都是免費暢飲，而且天天變化菜色。現在的價格還是今年4月小漲10元後的金額，卻仍比多數坊間便當價都還要便宜，讓消費者趨之若鶩。
位於台南機場旁的奇美食品幸福工廠，於主題風味館推出「幸福吃到飽」，從自家出產的招牌肉包、筍肉包、紅豆甜心包、煎餃等招牌食品，通通吃得到；還有主廚新鮮現做的炒麵、烤雞翅、熱炒時蔬等多款熟食供應，而且天天都能吃到不同菜色，再搭配甜包、飲料等無限供應，飽餐一頓不限時卻只要百來元，超佛心！
雖然今年4月才小漲過10元，但138元有肉有菜、有甜點有飲料，通通吃到飽還不限時，這樣的超狂Buffet哪裡找！為讓饕客有更充裕的用餐時間，竟還特地將週六、周日、國定假日與連續假期等，營業時間提前30分鐘，真心不怕大家吃。
📌奇美食品幸福工廠「幸福吃到飽」
◾️ 時間：週二至週五11:00～14:30，週六、周日、國定假日與連續假期10:30～14:30
◾️ 餐價：80cm以下免費、81cm～100cm為50元、101cm～140cm為100元、141cm以上及成人為138元
◾️ 團體預訂，餐價可另行洽談。2023年3月31日前已完成簽約或已發出之抵用券、贈送券、兌換券等優待券，無須補差價。
📌幸福工廠11月七週年慶優惠活動
◾️ 11月限定，出示身份證，姓名與「奇」、「美」同音同字，對中1字符合幸福吃到飽「半價」，2字符合幸福吃到飽「免費」；加購「現炸海陸拼盤」享優惠價98元。
◾️ 歡慶燒包品牌形象館改裝重新開幕，凡11、12月當日壽星可憑證件享免費參觀形象館。