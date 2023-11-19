國民黨不分區立委名單出爐！韓國瑜領軍政治組 不分區立委大洗牌
藍白合喬不攏，國民黨不分區立委名單一延再延，國民黨主席朱立倫今（18）日上午終於公布不分區名單，本屆國民黨不分區立委名單前18名依序為韓國瑜、柯志恩、葛如鈞、翁曉玲、陳菁徽、吳宗憲、林倩綺、陳永康、許宇甄、謝龍介、蘇清泉、張嘉郡、王育敏、蔡明忠、吳亮儀、李玉嬋、李霞、楊應超。
記者林怡昕／台北報導
葛如鈞為台大資訊網路與多媒體研究所兼任助理教授，是AI及區塊鏈專家；陳菁徽是不孕症權威；吳宗憲是有20年經歷的檢察官；林倩綺為前北高兩市文化局長；陳永康為前海軍司令；許宇甄為國民黨組發會主委；蘇清泉是安泰醫院總院長；蔡明忠韋國民黨醫療委員會主委；吳亮儀是嘉義縣婦女會理事長、國際關係長才；李玉嬋是前台北護理健康大學院長；李霞是新住民代表，陸配；楊應超為柯克蘭資本董事長、投資管理先驅者。
國民黨不分區名單提名辦法，將從過往的「不同意制」修改為「同意制」，11月19日上午由朱立倫公布名單，下午則由中央委員會全體出席委員二分之一以上同意決定。
從第19名開始依序為，徐弘庭、鍾佩君、江怡臻、簡榮宗、田長沛、沈采穎、林瓊嘉、陳克威、邱一峰、廖怡琇、李縉穎、李茂芊、丁瑀、楊智伃、何嘉霖、康晉瑜。