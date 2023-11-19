白天短暫回暖！今入夜再急凍剩10度　氣象局揭「輻射冷卻」成因

限5天！7-11「可樂、泡麵」買1送1起　全家美式咖啡、炒年糕半價

▲超商本周會員優惠出爐，7-11有瓶裝可口可樂買2送2，農心海鮮烏龍麵買1送1；全家祭出特大杯美式、辣炒年糕買1送1優惠。（示意圖／記者葉政勳攝）
▲超商本周會員優惠出爐，7-11有瓶裝可口可樂買2送2，農心海鮮烏龍麵買1送1；全家祭出特大杯美式、辣炒年糕買1送1優惠。（示意圖／記者葉政勳攝）

記者黃韻文／綜合報導

🟡7-ELEVEN
超商本周限定優惠更新！7-11自11月17日起至11月21日限時五天開跑，本周DM多達12款商品促銷，首推可口可樂435ml買2送2，「肥宅快樂水」平均每瓶15元。另有3款買一送一品項，包含加倍佳壁虎造型軟糖平均30元、農心海鮮烏龍麵平均25元、國際鈦元素電池4入平均70元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
趁著天氣冷，冰棒雪糕特價清倉，冷凍庫多囤幾支待回暖慢慢吃。嘎哩嘎哩君剉冰棒原價55元，祭出3支79元，平均每支26元、折扣下殺至4.8折；Niseko北海道牛奶巧酥雪糕原價40元，限時4支100元，平均每支25元，約是6.3折。

▲7-11即日起至11月21日開跑限時5天優惠。（圖／業者提供）
▲7-11即日起至11月21日開跑限時5天優惠。（圖／業者提供）
🟡全家
全家會員優惠自即日起至11月19日，本周DM共有13款商品，共有2款商品是買一送一，YOPOKI辣炒年糕平均45元、Deka雪茄威化捲平均50元。冰品則有小美紅豆粉粿加10元多1件，平均每支18元，相當於7折。

▲全家會員優惠自即日起至11月19日前。（圖／業者提供）
▲全家會員優惠自即日起至11月19日前。（圖／業者提供）
全家「康康五」限時登場，即日起至11月19日期間，共6樣商品下殺5折。本周現煮飲品優惠是特大杯美式買1送1，冰熱不限，單杯平均30元。

此外，另有FMC鹼性離子水平均18元、杜老爺草莓蘋果優格雪糕平均20元、農心辛碗麵平均50元、食麵王炒碼海鮮口味平均50元、星太郎香菜超寬條餅平均20元。

▲「康康5」即起至11月19日登場。（圖／全家提供）
▲「康康5」即起至11月19日登場。（圖／全家提供）
🟡萊爾富
即起至11月19日期間，結帳憑LINE官帳活動條碼享優惠。這周多達14個項目促銷，買一送一共3款，包括農心辛辣白菜風味麵平均25元、UCC赤濃醇黑咖啡平均18元、模範生點心麵大包平均20元。

▲▼萊爾富至11月19日期間，結帳憑LINE官帳活動條碼享優惠。（圖／業者提供、記者整理）
▲▼萊爾富至11月19日期間，結帳憑LINE官帳活動條碼享優惠。（圖／業者提供、記者整理）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

7-11今起咖啡買2送2！身分證「對中1、2」　黑浮咖啡拿鐵免費喝

冷氣團急凍探10°C！全家美式買1送1、暖暖包10元　7-11拿鐵買2送2

週末限2天！全家美式買1送1、7-11寄杯買2送2　小白兔暖暖包10元

7-11「統一布丁霜淇淋」驚喜開賣！全台販售門市一覽　眾嗨喊吃爆

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞