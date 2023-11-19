限5天！7-11「可樂、泡麵」買1送1起　全家美式咖啡、炒年糕半價

超商本周限定優惠更新！7-11自11月17日起至11月21日限時五天開跑，本周DM多達12款商品促銷，首推可口可樂435ml買2送2，「肥宅快樂水」平均每瓶15元。另有3款買一送一品項，包含加倍佳壁虎造型軟糖平均30元、農心海鮮烏龍麵平均25元、國際鈦元素電池4入平均70元。
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🟡全家
全家會員優惠自即日起至11月19日，本周DM共有13款商品，共有2款商品是買一送一，YOPOKI辣炒年糕平均45元、Deka雪茄威化捲平均50元。冰品則有小美紅豆粉粿加10元多1件，平均每支18元，相當於7折。
全家「康康五」限時登場，即日起至11月19日期間，共6樣商品下殺5折。本周現煮飲品優惠是特大杯美式買1送1，冰熱不限，單杯平均30元。
此外，另有FMC鹼性離子水平均18元、杜老爺草莓蘋果優格雪糕平均20元、農心辛碗麵平均50元、食麵王炒碼海鮮口味平均50元、星太郎香菜超寬條餅平均20元。
🟡萊爾富
即起至11月19日期間，結帳憑LINE官帳活動條碼享優惠。這周多達14個項目促銷，買一送一共3款，包括農心辛辣白菜風味麵平均25元、UCC赤濃醇黑咖啡平均18元、模範生點心麵大包平均20元。
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