衛福部司長賴向華疑心肌梗塞猝死！慎防奪命溫差 有2症狀快就醫
今（19）日凌晨，衛生福利部口腔健康司司長賴向華，於睡夢中突然失去呼吸心跳，經緊急送醫搶救後仍宣告不治，享年56歲，目前初判死因，疑為天冷引發急性心肌梗塞。澄清醫院中港院區心臟內科醫師張耿豪提醒，有慢性病、高血壓的患者，天氣轉變期務必注意保暖，若出現長時間出現頭暈、冒冷汗的現象，應儘速就醫，避免因心血管疾病衍生更嚴重的症狀。
記者張志浩／綜合報導
張耿豪指出，血管會熱脹冷縮，天氣變冷、溫差大時會快速收縮使血壓上升，若本身就有高血壓等慢性病的患者，就算吃藥也不見得能完全控制，除了要定期服藥外，做足保暖準備格外重要，像是近期溫差大，天氣變換快速，建議民眾外出時，可以戴上帽子、圍巾等，重點保護頭部、耳朵和脖子直接和冷風接觸，避免心血管、腦血管等出現異常。
面對冷空氣的威脅，張耿豪提醒，民眾早上起床時，棉被內外的溫度差距大，建議醒來不要馬上離開被窩，可在被子裡做一些伸展讓身體暖起來；同理也可套用在洗澡時，冬天泡熱水澡確實舒服，但要離開浴室時，應先用毛巾將身體擦乾，並將備好的衣物穿上後，再離開浴室溫暖的環境，免除任何風險。
此外，運動雖是強身健體的基礎，但也應避免在氣溫過低時外出，若真的要做跑步、球類運動，也要注意保暖、帶上毛巾將汗擦乾；張耿豪補充，入冬後民診就已有不少因心血管疾病出現「易喘、易胸悶」的患者，無法正常控制高血壓的民眾也變多，為避免溫差大可能造成的意外，飲食上應避免太油、太鹹的食物，不僅傷腎還傷心臟，若是在冬季出現頭暈、冒冷汗等情況，且添加衣物保暖超過5分鐘仍未起色時，就應該要儘速就醫，檢查心血管是否有異常。
台大醫院心臟內科主治醫師王怡智表示也提醒，心臟保健是預防任何心臟疾病的重要前提，建議年輕人應避免養成吸菸、日夜顛倒等壞習慣，並保持規律、營養均衡的飲食，空閒時間也要多多運動；年長者部分，除了上述幾點外，若有高血壓、高血脂、高血糖的「三高」患者，更要特別留意、掌握自身狀況。