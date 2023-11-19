峮峮林襄合體了！重現啦啦隊經典女孩 6萬人朝聖讚：天花板組合
台灣啦啦隊越來越火紅，除了比賽應援，還能幫忙促進國際交流，為台灣形象大大加分。這個月初，啦啦隊特別集結峮峮、林襄、貴貴、孟潔、Yuri一同前進日本，參加在東京舉辦的「台灣形象展」立刻引發當地民眾暴動。林襄也貼出與峮峮的甜美合照，只見兩位最頂的啦啦隊合體，再度掀起網友們討論，「這什麼天花板組合啦？」
記者詹鎰睿／綜合報導
林襄昨（18）日在臉書貼出與峮峮的合體照片，只見兩人睽違7個多月再度穿上今年WBC啦啦隊的造型「經典女孩」，勾起大家熱血又感動的回憶。另外，林襄還不忘在貼文替正在東京巨蛋征戰亞洲職棒冠軍賽的中華隊加油，讓球迷相當溫馨。
貼文曝光後，湧入近6萬人按讚，就連日本人都來朝聖，紛紛直呼：「這什麼天花板組合！」、「最頂啦啦隊組合，好正喔！」、「我是日本人，但我會替台灣加油」、「一次兩個太讚啦！」
有趣的是，林襄對外單方面分手的前男友馬傑森，也在此次亞冠賽的陣容裡面，表現非常優異，還憑藉帥氣的臉蛋吸引日本媒體關注，結果與林襄的緋聞感情再度浮上檯面，意外引發日本網友們爭相討論。
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