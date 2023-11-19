藍白合再陷僵局 黃暐瀚：柯文哲沒搞懂遊戲規則就簽比扯鈴還扯
「藍白合」本以走向最後合的階段，藍白雙方原定18日公布「侯柯配」或是「柯侯配」，但因為對於民調解讀差距有認知差異再陷僵局。資深媒體人黃暐瀚表示，若他在17日都知道國民黨傾向6%（正負3%），「簽字的柯文哲跟民眾黨團隊卻都不知道？柯文哲願意簽署這樣「幾乎看不懂」的聲明，現在回頭看，真的比扯鈴還扯。
記者邱新博／台北報導
黃暐瀚在臉書發文表示，民調是比高低？還是比勝差？是讓3%？還是讓6％？什麼民調採信，什麼民調不採？這麼多的「看法差異」，居然沒在15日藍白協商簽名之前一一確認，搞到現在藍白各拿一套標準在檢視，各說各話。柯文哲願意簽署這樣「幾乎看不懂」的聲明，現在回頭看，真的比扯鈴還扯。
黃暐瀚表示，如果連他在週五之前都能知道國民黨可能傾向認知是6%（正負3%），簽字的柯文哲跟民眾黨團隊卻都不知道？這是不應該的。不確定，卻簽下去，更不應該。
黃暐瀚說，社會一般認知就是3%，現在變成正負3%，社會輿論都罵爆了。「既然沒法弄清楚，這麼重要的合作文件，柯文哲就不該草率地簽。」沒搞懂就簽下去，還不扯嗎？他最後表示，「雙方拜託都先搞清楚遊戲規則，好嗎？」
「藍白合」瀕臨破局，民眾黨主席柯文哲昨舉行記者會表示，讓3個百分點可以，但不能要求讓6個百分點，太強人所難。但柯強調藍白合還沒有破局，希望能盡快再度協商。國民黨朱立倫表示，他已向柯文哲轉達，「我隨時Ready」，能達到六成民眾期待最重要，為了台灣人民，為了大我，再辛苦都得努力到底。