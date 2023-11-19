林襄穿比基尼野溪泡湯！被逼匍匐爬天堂路 粉絲狂讚：該加薪了
樂天啦啦隊女神林襄與沈玉琳主持網路節目《威廉沈歡樂送》，創造極高點閱率，毫無偶像包袱的她，配合節目要求穿比基尼去野溪泡湯，沈玉琳靈機一動，要求她和來賓咪雅匍匐前進，在布滿石頭的崎嶇「天堂路」爬行，林襄當場趴在石頭路上認真執行，豐滿胸圍讓網友眼睛大吃冰淇淋，觀眾佩服她很敬業，紛紛留言「該加薪了」。
記者江芷稜／綜合報導
林襄個性大膽，不吝於展現好身材，在《威廉沈歡樂送》接受許多挑戰，她與咪雅前往野溪泡湯，經過石子路上，沈玉琳突要求她穿比基尼爬行泥石路，林襄沒有猶豫，立刻趴在地上認真爬行，攝影機360度捕捉畫面，好身材一覽無遺。沈玉琳還要求雙姝互驗胸部真假，咪雅出手碰觸林襄的E罩杯美胸，狂讚非常天然Q彈，「一看就知道應該沒有做，是真的」。
林襄難得到野溪泡湯，不少遊客在旁觀看，沈玉琳還要求她當作拍寫真書，在大家面前展現魅力，林襄立刻轉變角色，利用場地特色，趴在樹幹上燦笑，對著鏡頭潑水，擠出豐滿胸部，雙腿在水裡還翹起來，讓臀部看起來非常圓潤，她笑說拍寫真書不容易，核心肌群得用力，就算泉水很燙也要忍耐，逐一講述細節，呈現非常養眼的畫面。
林襄超級配合的演出，讓網友大讚很敬業，「爬天堂路，這兩個女孩也太敬業了！讓我完全對女網紅改觀」、「林襄要加薪了吧，配合度又高，又綜藝」、「林襄真的很隨和也很努力，不怕吃苦，也沒有偶包，棒棒的」、「有很多美不勝收和讓人笑得合不攏嘴的畫面，這集絕對要加入我的最愛」。
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