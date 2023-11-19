美中關係有改善？拜習會稱「有進展」　前美官員：蜜月期恐僅2週

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習近平在會議上向拜登表示，「世界容得下中美兩國」，兩個大國不打交道不行，但想改變對方也是不切實際的。拜登則對習近平說，兩國元首要負責任管理競爭，預防競爭演變成衝突，並要求習近平尊重台灣選舉。
《自由亞洲電台》引述歐巴馬政府時代的中國政策顧問、白宮前國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）說法，他17日在美國《外交政策》雜誌舉辦的座談會上表示，對於拜登政府來說，想要達成的目標可能「比原先預期的還多」，包括穩定美中惡化的關係，讓中國相信能與美國一邊境爭議邊協商，在部分問題上也有具體成果，「相當於美國當局以高調、象徵意義性的峰會，換取中方實際的承諾」。
麥艾文示警，拜習會後，美中蜜月期能維持多久還很難說，可能僅一至兩個星期。他表示，如果台灣總統大選再度是民進黨執政，也可能對美中關係造成壓力。而中國在其沿海及國際領空對美國軍機日益魯莽、危險攔截；還有中國與菲律賓在南海爭議海域的衝撞，也有可能導致軍事衝突意外一觸即發。
麥艾文指出，中國問題也可能「成為美國明年總統大選的核心議題」。
英國政治週刊《旁觀者》（the Spectator）助理編輯俞小丹（Cindy Yu）則認為，儘管中國把夥伴關係掛在嘴邊，但其實認為美中競爭相當激烈，北京不願採納美方區分議題作法，而是採用「大棒加胡蘿蔔」（sticks and carrots）或軟硬兼施的做法，「聰明的」切中中西方關切的領域，以達成自己的利益，將氣候變遷協商為胡蘿蔔，切斷兩軍隊化則為處罰機制，看能否讓美國回到談判桌上。
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