OpenAI人事大地震！執行長被控「阻礙董事會」開除　總裁也不做了

美中關係有改善？拜習會稱「有進展」　前美官員：蜜月期恐僅2週

▲在美中領袖雙邊會談後，專家認為兩國之間有無蜜月期還很難說、或恐僅短暫到僅一至兩週。圖為在舊金山召開的拜習會。（圖／美聯社／達志影像）
▲在美中領袖雙邊會談後，專家認為兩國之間有無蜜月期還很難說、或恐僅短暫到僅一至兩週。圖為在舊金山召開的拜習會。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

亞太經濟合作會議（APEC）已經在美國當地時間17日結束，雖然在美國總統拜登與中國國家主席習近平進行了時隔一念的首度會面後，但拜登表明雙方取得重大進展。但是專家並不看好美中惡化的關係有所改善，並認為「蜜月期」一至兩個星期而已。

我是廣告 請繼續往下閱讀
拜登與習近平在美國時間15日舉行了時隔一年的會面，美中兩國在台海問題、軍事對話、氣候變遷、人工智慧及打擊毒品芬太尼等領域有所共識，並容許在未來能有合作或分歧的空間。

習近平在會議上向拜登表示，「世界容得下中美兩國」，兩個大國不打交道不行，但想改變對方也是不切實際的。拜登則對習近平說，兩國元首要負責任管理競爭，預防競爭演變成衝突，並要求習近平尊重台灣選舉。 

《自由亞洲電台》引述歐巴馬政府時代的中國政策顧問、白宮前國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）說法，他17日在美國《外交政策》雜誌舉辦的座談會上表示，對於拜登政府來說，想要達成的目標可能「比原先預期的還多」，包括穩定美中惡化的關係，讓中國相信能與美國一邊境爭議邊協商，在部分問題上也有具體成果，「相當於美國當局以高調、象徵意義性的峰會，換取中方實際的承諾」。

麥艾文示警，拜習會後，美中蜜月期能維持多久還很難說，可能僅一至兩個星期。他表示，如果台灣總統大選再度是民進黨執政，也可能對美中關係造成壓力。而中國在其沿海及國際領空對美國軍機日益魯莽、危險攔截；還有中國與菲律賓在南海爭議海域的衝撞，也有可能導致軍事衝突意外一觸即發。

麥艾文指出，中國問題也可能「成為美國明年總統大選的核心議題」。

英國政治週刊《旁觀者》（the Spectator）助理編輯俞小丹（Cindy Yu）則認為，儘管中國把夥伴關係掛在嘴邊，但其實認為美中競爭相當激烈，北京不願採納美方區分議題作法，而是採用「大棒加胡蘿蔔」（sticks and carrots）或軟硬兼施的做法，「聰明的」切中中西方關切的領域，以達成自己的利益，將氣候變遷協商為胡蘿蔔，切斷兩軍隊化則為處罰機制，看能否讓美國回到談判桌上。

更多「拜習會登場」相關新聞。

拜習會效果不彰！分析稱「幾乎沒有進展」　僅承諾中美繼續對話

真有進展！拜習會落幕　雙方同意重啟軍事溝通管道、打擊芬太尼

大失所望！習近平APEC晚宴「顧外宣」　美商界訝異：錯失良機

重申一中原則！拜登強調不希望中國干涉台灣　讚拜習會「有成效」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞