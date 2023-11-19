追垃圾車遭勸阻！桃園男「持棍毆打清潔員」挨告 被警方依法送辦
本月17日晚間，桃園市環境清潔稽查大隊觀音區中隊姜姓隊員，因勸阻黃姓男子追車丟垃圾的危險行為，竟遭對方當街持棍毆打，導致受傷送醫。稽查大隊進行蒐證後報警處理，警方受理後，將涉案的黃姓及湯姓男子約談到案，訊後依傷害等嫌移送偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，17日傍晚左右，姜姓隊員沿街收運垃圾，行經長興路、褔昌街口段時，見到黃男騎乘機車追趕垃圾車，當下好意勸阻黃男的危險行為，未料黃男疑似惱羞成怒，竟持棍棒毆打姜姓隊員，造成其全身多處瘀傷，所幸送醫救治無大礙。環境稽查大隊得知後報警處理，強調會依法追究到底，循司法途徑提出傷害告訴。
警方獲報後，將涉案的黃男及湯男帶回偵訊，訊後依傷害及妨害公務罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。環保局表示，嚴正譴責暴力行為，絕不允許清潔隊員受到任何言語上的侮辱，或是肢體上的挑釁攻擊，造成生命、身體上的傷害，且絕對會依法追究到底，絕不寬貸。
※【NOWnews 今日新聞
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