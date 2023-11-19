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MLB／教士暫緩強打Juan Soto交易案！洋基仍是呼聲最高的追求者

▲教士隊Juan Soto合約僅剩1年，教士球團仍未決定是否續約。（圖／美聯社／達志影像）
▲教士隊Juan Soto合約僅剩1年，教士球團仍未決定是否續約。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

隨著MLB自由市場的開啟，聖地牙哥教士隊的強打Juan Soto成為熱門的交易話題。美媒《CBS MLB》的記者Matt Snyder認為，儘管有交易的傳聞，Soto可能會在球隊續留一年，以幫助教士隊在明年的球季中爭奪季後賽；然而，如果教士隊選擇啟動交易，紐約洋基機會最為濃厚。

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Snyder進一步指出，儘管今年教士隊的戰績令人失望，但管理層仍有意在明年追求冠軍。若教士隊在下個賽季有望重返季後賽，有留下Juan Soto的可能性。反之，如果明年的戰績仍然不佳，教士隊可能會在交易截止日前考慮交易他。

另一方面，《CBS MLB》記者R.J. Anderson提到，有幾支球隊已經向教士隊詢問了Soto的情況，其中洋基隊表現得最為積極。他們在這個休賽期密切關注Soto的動向，並且根據聯盟內部消息來源的透露，洋基隊相信如果能夠透過交易獲得Soto，他們有自信拿出長約留住這位年輕強打。

值得注意的是，如果今年有球隊透過交易獲得Juan Soto，除非在交易前已獲得Soto留隊的確認，否則該交易實現的可能性不大。這是因為沒有球隊願意支付大量資源，換來一名只能為他們效力一個賽季的「打工球員」。

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