衛福部口健司長賴向華睡夢中猝死！薛瑞元：感到震驚與遺憾
針對傳出衛生福利部口腔健康司長賴向華在今（19）日凌晨於睡夢中突然失去呼吸心跳，經緊急送醫搶救後仍宣告不治，享年56歲。衛福部長薛瑞元上午受訪也證實，有接到消息，並對此感到震驚與非常遺憾。至於新任司長的職位，目前由衛福部主任秘書張雍敏代理，將繼續尋找合適的人選。
記者顏真真／台北報導
賴向華為台大教授，台大醫院於今年5月15發出公告，恭賀賴向華借調衛福部口腔健康司擔任司長，並於7月上任。薛瑞元說，賴向華在工作期間，表現良好，很有活力，對口腔衛生政策十分投入，與外界溝通協調能力很好，是一位非常好的人，最後一次與賴向華見面是在上周五（17日）的會議中，當時看起來一切正常，對於突然發生的事情，他也感到震驚和非常遺憾，相關撫卹已由人資展開處理。
對於賴向華猝死原因？薛瑞元表示，不清楚賴司長猝死原因，只知這類事件多與心血管或腦血管疾病有關，可能是氣溫突然驟降引起，他也呼籲國人包括衛福部同仁，一定要多注意氣溫變化，身體如果有不適應要盡速就醫。至於新任司長的職位，目前由衛福部主任秘書張雍敏代理，將繼續尋找合適的人選。
衛福部次長王必勝受訪時也證實，賴向華已確認今日稍早在家中辭世，目前推測為心血管疾病相關，其職務將由衛福部主秘張雍敏暫代，而目前沒有預期代理期限，而張雍敏同為牙醫出身，應可妥善處置口腔健康司業務。