藍白合陷僵局　苗博雅酸爆：協商結果連大學生辦活動的水準都不到

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苗博雅說，藍白60幾歲的大人們，嘴巴上說有崇高的一致理念，但實際做起事來口號高過能力、算計大於理念、私心重於公益、製造問題多於解決問題、個人利益高過團體利益、政黨利益超越國家利益」；號稱要聯合執政的兩個黨，搞了大半年曖昧，上了幾次談判桌，「談出來的結果卻連大學生社團合辦活動該有的水準都達不到。」
苗博雅質疑，距離總統選舉登記截止剩沒幾天，竟然只有1個人確定會參選，其他人連自己要不要參選，都不確定，「這怎麼讓人民相信他們有和美國、中共協商斡旋的能力？誰有信心把國家安全交到這樣的政治人物手中呢？」
苗博雅引述德國社會學家韋伯（Max Weber）在《政治作為一種志業》提到，政治家需要三個條件：一是熱情、二是判斷力、三是責任感。判斷力是該衝的時候要衝，當忍的時候要忍。有這種判斷力才是政治的專業所在。責任感就是『韌性』。就是韋伯所說『即使這個世界庸俗到不值得獻身的程度，仍然可以坦然地面對它並說：即使如此，沒關係』。」這才是一個政治家。
苗博雅提到，柯文哲常自詡台大教授，朱立倫除了是台大教授、更是在政壇打滾數十年的「資深政客」，但他們率領的政黨在「藍白合」的表現，卻讓藍營支持者焦慮又挫敗。
苗博雅分析，朱立倫8年前歷經「換柱」風暴，因程序不正義而重傷，現在又天真以為「民調讓6%」的遊戲規則可以說服柯文哲的支持者；柯文哲9年前只是「政治素人」，可以跟民進黨談成合作、直攻首都市長大位，但經歷8年台北市長歷練，卻淪落到被國民黨玩弄、當眾哽咽落淚。苗博雅反問：「這兩位長輩，是否具備帶領國家所需要的判斷力和責任感呢？」
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