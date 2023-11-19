奇美創辦人許文龍離世　林佳龍憶舅公人生哲學

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林佳龍回憶，有時一周談好幾次，從歷史、釣魚到小提琴、奇美文化、產業經濟、到政府改造。他可以跟你談天文地理，談大航海時代，也可以談生態學與價值觀，對學運很感興趣，問了他很多關於野百合學運的事情，他肯定年輕人造反，覺得年輕時反抗權威，國家才會有救。
林佳龍說，許文龍1928年出生在台南運河邊的貧民窟，從小半工半讀，31歲創立奇美實業；事業有成後，他把心力物力投注在興建醫院、博物館，照顧故鄉民眾的身體和心靈健康。
林佳龍指出，許文龍賺來的錢，幾乎都投入藝術文化，例如蓋博物館，以及世界無人能出其右的提琴收藏，因為他洞悉，文化才是一個民族真正的驕傲及尊嚴所在。他創辦的奇美博物館，只有一個精神，為了大眾而存在。音樂是大眾聽得懂的曲，美術收藏是大眾看得懂的作品。
「藝術品是人類文化的共同資產，不可私有，收藏者的錢只是買一部分權利，但更有義務妥善保存，傳給後世的人。」他的一生，身體力行《道德經》裡「生而不有，為而不恃，長而不宰」的精神，體現「道生萬物而不為己有，成就萬物而不仗恃己用，尊重萬物而不主宰行為」的哲學。
林佳龍說，自己曾問過，一個成功、有名的人，通常會關心自己的歷史定位，後來的歷史怎麼看自己。「您有沒有想過，百年以後這個社會可能會怎麼看您？」
許文龍回說，後代要怎麼看，「我看不到、也聽不到，不需要太過度去想這個問題。但反而是會想，我買了一幅畫之後，我自己享受之外，後代人也可以享受。」
此外20年前，台灣及亞太地區許多國家歷經SARS疫情，當年的許文龍，就對自己的「身後事」提出主張，「堅持以環保、回歸自然、不干擾他人日常生活為準，不造墓、不做像、不發通知、反對舉行任何儀式。到時候，勞煩將這有形之軀燒一燒，無論是撒在山上做樹或草的肥料，回歸大自然，或是撒在海裡讓魚子魚孫吃，做為經常在安平港外釣不少魚的回報，我都會覺得是正常與合理的選擇。至於孩子是否要紀念我，如果高興在家裡擺張相片，我就很滿足了；如果要辦個音樂會，至親好友大家來唱好聽或快樂的歌，我是沒有意見。」