SBL假球風暴／俠獸對決、裕隆王朝創造榮景　SBL第4季來到巔峰

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有鑑於中華職籃因為發展過快，沒有妥善規劃，而造成賽季過長、外籍球員主導戰局的問題，SBL在賽制上做出修正，第一季有裕隆恐龍、新浪獅、達欣工程、中廣戰神、九太科技、台灣啤酒、台灣銀行7支球隊，每隊打24場，以本土球員為主體，首個賽季於2003年11月展開。
此時籃壇經過約4年時間的變遷，已經出現很大的變化，黃金世代成員開始接棒，該季的得分王為「野獸」林志傑、籃板王為「少俠」田壘、助攻王為陳世念、抄截王為田壘、阻攻王為曾文鼎，年度MVP為田壘，FMVP則是「台灣飛人」陳信安，裕隆在該年總冠軍賽以3:0橫掃新浪奪得首冠。
SBL第一季的全年進場人數開出12萬7750的紅盤，在當時對於一個新創的非職業聯賽來說，是不錯的成績。陣中擁有多名中華隊國手的裕隆，在前三年完成了3連霸，而他們的對手也慢慢從前世代、中生代球員為主的新浪、緯來轉成台啤、達欣等年輕中堅。
「裕隆王朝」時期，SBL逐漸培養出穩定的觀眾族群，第2季和3三季進場人數都超過14萬，第4季也爆發來到18萬4386人，這個數字也是歷史高峰，正如當年的賽事精彩度一樣，成為該聯賽的巔峰。
而聯賽在這2、3年也找到了自己的招牌秀——「俠獸對決」，林志傑和田壘兩名實力和人氣兼具的超級球星帶動票房，田壘前三季完成年度MVP三連霸，林志傑則是SBL前兩季的得分王，達欣、台啤兩隊每次交手都有如天雷勾動地火，吸引球迷關注。而這個對戰戲碼也在第4季來到最高潮。
台啤該季補進「樑三連線」，讓天賦滿溢的陣容得到了經驗和指導，突破了原有天花板。裕隆則是維持3連霸陣容，朝著4連霸目標邁進。反倒是達欣，雖然擁有邁入巔峰期的田壘，例行賽打到最後才靠著「少俠」暴砍49分、吊車尾晉級，面對前兩隊也無優勢，較不被看好。
但沒想到達欣首輪面對裕隆居然先拿2勝，關鍵第5戰，田壘下半場火力全開砍下32分，全場攻下38分13籃板。比賽讀秒階段，落後5分的裕隆，靠著陳志忠的三分球以及曾文鼎抄截上籃，將比分追平；達欣的最後一波進攻，靠著田壘的拉桿上籃，打進致勝2分，裕隆已沒有暫停，陳信安的拉桿上籃和呂政儒的籃下出手最終都彈了出來，時也命也，達欣77:75粉碎裕隆衛冕夢，晉級冠軍戰。
而在總冠軍賽，上一季被周泓諭「0.1秒絕殺」而丟掉冠軍的台啤，這一季捲土重來，前5戰打完以3:2領先達欣。第6戰林冠綸延續系列賽的好表現，羅興樑飆進兩記關鍵三分球，讓台啤在整場持續落後的情況下能緊咬比數，
比賽一直到了最後倒數16.7秒，達欣領先1分，台啤掌握球權，身揹犯規麻煩的林志傑遭到重兵看防，只能將球交出，台啤幾次導傳後找不到機會，眼看第7戰就要出現，最終球給到此役之前5投僅1中的陳世念，在時間不夠的情況下，他在三分線內一步的距離拔起出手，結果球幸運的打板投進，比賽結束，綠色彩帶拋下，台啤奪得隊史首座冠軍，林志傑奪得FMVP。
職籃第4季，聯賽在行銷上也有所加強，台啤在副領隊陳建州的行銷策略下，主打「態度籃球」，對球員的形象也有所注重，製作了專屬的「LOGO」，雖然褒貶不一，但確實造成話題。總冠軍賽也請來了季賽期間沒有的啦啦隊助陣，炒熱氣氛，這樣的努力催生出了票房，季後賽期間一票難求，冠軍賽更是開賣後半小時內秒殺，創造一時榮景。
總體來說，SBL靠著黃金世代球員的個人魅力、職籃解散後球迷對於一個成人組聯賽的期望以及穩紮穩打的聯賽經營策略，成功在前4季找回流失的球迷，第5和第6季進場總人數也都有在14萬以上。
但在第7季開始，聯賽也面臨著一些挑戰，頂尖球員出走、行銷球迷不賣帳、對戰組合沒有新鮮感，讓SBL面臨了一些困境。