江宏傑懶理福原愛高調曬行程！反憶15年桌球生涯 一眼神電翻萬人
日本女星福原愛與江宏傑的官司尚未落幕，怎料，原本行蹤成謎的福原愛，近期卻高調曬出行程，積極與網友們做互動，完全不甩江宏傑。雖然對於前妻的行為感到失望，但江宏傑完全沒熄滅對桌球的熱忱，以教練身分積極培育國內選手，近日也分享15年來的桌球生涯，貼文曝光後，江宏傑銳利又帥氣的眼神，瞬間迷倒1萬多人按讚，「真的太帥了！」
記者詹鎰睿／綜合報導
江宏傑昨（18）日有感而發，在社群平台上分享，「國小畢業之後，自己因為熱愛桌球，就選擇離家到了台南接受訓練，一待就待了超過15年～現在回想當初為什麼這麼有勇氣，這麼小就願意離開家裡，原來是～夢想啊！」他說，想要成為桌球國手參加亞運、奧運，是許多運動員最基本的目標，無論訓練過程多麼艱辛，「都是為了可以離自己的夢想再近一些。」
江宏傑談到，這次主要負責帶合作金庫台南的選手，從賽前的分析到比賽後的檢討，「贏球喜悅分享、輸球共同面對，歡笑、淚水一起承擔！這一週每一天，每一場，每一步都走非常地艱難！不敢說自己做的多麼地好，但每一場比賽都是盡力去完成。」
即便已經34歲，江宏傑仍笑著坦言，心中還有夢想，「現在看到選手們在場上拚搏還是會想到還是球員的我，當了教練只是轉換跑道，但內心還有選手夢啊！」最後也貼出認真指導的帥氣照片，讓眾人紛紛大讚，「小傑好帥」、「認真帥的傑教練。」女星晏柔中更大讚，「老大好棒！那個眼神好懷念。」
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