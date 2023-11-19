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李亦伸專欄／馬刺不該只能這樣　波波教練Popovich還有什麼錦囊

▲馬刺總教練Gregg Popovich還有什麼錦囊妙計沒使出來。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬刺總教練Gregg Popovich還有什麼錦囊妙計沒使出來。（圖／美聯社／達志影像）

文/特約作家李亦伸

馬刺開季3勝9敗，防守效率倒數第三，進攻效率倒數第三，場均失分聯盟最多，你滿意嗎?

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19歲2023NBA超級狀元「斑馬」Victor Wembanyama，波波教練放開讓他自由打，場均19.3分、9.3籃板、2.2火鍋，很夠水準。但一名223公分長人投籃命中率4成36，每場出手5.7次三分球全隊最多，三分命中率2成79，你滿意嗎?

223公分長人，每場比賽至少三分之一出手都是三分球，三分命中率只有2成79，波波教練居然可以容忍這樣的事持續發生，我是不驚訝，但很難接受。

如果不是斑馬，其他菜鳥老早在休息室被罰跪到沒日沒夜。

我知道斑馬需要時間，需要累積經驗，需要更多適應NBA強度和對抗，一切都不能急也急不得。

但馬刺也不該打成這樣子，防守一團糟，甚至比上季更糟，進攻完全讓斑馬自由發揮，其他人全面配合「斑馬養成計畫」，該打好的防守強度漏在輪換，該打出合理的進攻體系，漏在用人。

因此，203公分大前鋒Jeremy Sochan被拉去打控球，全隊最好也最稱職最有效率控球Tre Jones被拉去打替補，為的就是牽就斑馬養成計畫。

上季場均20分小前鋒Keldon Johnson消失無蹤，原本預期會有進化和進展的防守，今年開季以來顯得肢離破碎。

如果不是波波教練世界第一名氣和分量，其他教練把馬刺帶成這樣子，攻防效率都是倒數第三，失分倒數第一，開放讓斑馬自由發揮+亂打，戰績和戰力都不如預期，開季20場打完可能就要捲鋪蓋走路。

我當然知道波波教練有他的想法和節奏，他會花至少半季讓斑馬適應NBA，熟受隊友和一切，甚至會花一整季去做各種嘗試，包括先發調整、重新定位斑馬、調整角色球員，但馬刺真的不應該只能打出這樣的比賽和質量。

戰績並不是那麼絕對，也不是重要指標，但防守倒數、進攻倒數、失分倒數，這就不是波波教練的風格和可以忍受的內容。

我很欣賞台灣湖人粉專，專情、專業又理性。最佩服台灣馬刺粉專，深度、細節、時效都是第一。經常被小牛粉專感動，那種讓人又愛又珍惜又興奮的文字和戰報、故事，令人拍案叫絕。

但我必須用球評角度和評論角色去看球隊，去評析比賽，剖析人物、故事和各種情境。

我是波波教練信徒，但我真的對馬刺開季打成這樣，斑馬跳投愈來愈多，三分命中率愈來愈低，馬刺防守不進反退，場均失分聯盟第一，戰績和比賽內容不如預期，看了真的很不舒服。

實驗、嘗試、短期創意調整都可以，但波波教練的尺度和改變太大，讓我困惑。

防守才是立足NBA之本，進攻是贏球之道，世紀級長人就該展現不同凡響防守能力和團隊影響力，這才是馬刺之道，也是斑馬要做的事。

斑馬現在打得像Kevin Durant，他好像也把自己當KD在打，未來斑馬可能會更像Dirk Nowitzki。但不管斑馬想怎麼打都可以，防守和展現影響力，改變團隊和籃球，這也是斑馬和馬刺同步可以呈現的比賽內容。

或許波波教練還有錦囊，可以在20-30場例行賽後拿出來用，做出不同調整。

我只能安靜等待，期待馬刺有新的格局和改變。

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