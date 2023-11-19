假車禍真尋仇？台中「球棒隊」囂張當街毆人 男慘遭毆重傷骨折
本月18日下午，台中市北區天津路、青島路口，發生一起鬥毆事件，當時葉姓男子駕駛自小客車載著妻子，遭後方車輛追撞，雙方下車察看時，葉男突遭對方3人當街持棍棒痛毆，造成傷重骨折、四肢受傷，警方獲報後趕抵，而動手打人的吳姓男子等3人，還一度大聲叫囂，被員警喝斥制止，在場者均被警方帶回偵辦，而雙方雖表示互不認識，但不排除為「假車禍真尋仇」，詳細案情還有待釐清，而涉案的吳男3人，訊後被依妨害秩序、傷害罪、毀損罪，移送台中地檢署偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，葉男當時開車載著妻子，行經天津路、青島路口時，遭後方車輛追撞，之後葉男下車察看時，遭吳男、蘇男以及施男持棍棒毆打，當時葉妻見狀驚叫連連，警方獲報後，立即啟動快打部隊前往，吳男等3人還不斷叫囂，甚至波及並損毀路邊的3台汽機車，之後被警方壓制逮捕。
葉男遭棍棒痛毆，導致四肢擦挫傷、骨折，被送往中國附醫治療，所幸無生命危險。警方初步調查，雙方初步供稱互不認識，但不排除「假車禍真尋仇」，案情還有待釐清，警訊後，將吳男等3人依法送辦。
※【NOWnews 今日新聞
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