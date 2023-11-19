熱狗公開演唱會嘉賓！竟出現「文青女神」 大方告白：我超愛她
嘻哈歌手MC HotDog熱狗將推出新專輯《髒藝術家》，12月23、24日將在小巨蛋舉辦個人演唱會。16日他在社群上宣布，他會陸續公開兩場演唱會嘉賓，首先透露23日嘉賓是蛋堡和「文青女神」陳綺貞，讓歌迷全嗨翻。
記者薛羽彤／綜合報導
熱狗16日在社群上宣布，連續5天會陸續公開12月演唱會上的嘉賓名單，17日他公開首位嘉賓為金曲歌王蛋堡（杜振熙），兩人曾一起合作歌曲〈不吃早餐才是一件很嘻哈的事〉，這次將一起公開在演唱會上表演，讓歌迷超期待，紛紛表示「什麼叫做超經典！」、「饒舌屆的費玉清」、「蛋堡可以兩天都來嗎。」
昨（18）日熱狗又公布23日第二位嘉賓名單，是文青女神陳綺貞，讓更多人意想不到的組合，熱狗透露自己非常喜歡陳綺貞，「她是我永遠的女神」，他分享自己去KTV一定會唱陳綺貞的歌，「每次去KTV喝酒醉的時候我一定會也一定要唱她的歌，然後我就更醉了。」他曬出兩人多年前的合照，粉絲紛紛表示，「我！的！天！」、「太扯了吧，有夠猛」、「期待陳綺貞，很好奇會唱哪首歌！」、「可惡啊23號的都好喜歡啊。」
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