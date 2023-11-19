奇美集團創辦人許文龍過世！30個人生語錄：跌倒不要馬上爬起來…

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許文龍是總統府祕書長林佳龍妻子的舅公，兩人曾合出《 兩個餌只釣一條魚》，書中「跌倒不要馬上爬起來」、「員工做壞事，一定是你公司制度有問題」都是許文龍廣為流傳的生活哲學、經商心法，《NOWnews》整理許文龍經典人生語錄一次看。
1、跌倒不要馬上爬起來，先看看地上有沒有寶物可以撿
2、工作只是手段，活得快樂才是目的
3、不寫報告，可以省下很多做事的時間
4、錢，要拿出來用才是錢
5、要埋頭打拚，但不要忘了追求幸福的初衷
6、錢要回歸社會，而不是老想著留給後代
7、把錢留給孩子，是給孩子的人生減分
8、對外人大方，對太太刻薄的人，非常令人討厭
9、放下面子，你會更有勇氣
10、買股票是要等配股，而不是等漲價
11、被畫上格子，就只能寫字了
12、有錢的人，要讓沒錢的人占便宜
這個社會，老實講都是有錢人在占沒錢人的便宜，有能力者在占無能力者便宜。人，當然是錢愈多愈好。不過我是感覺說，若只有你一個人有錢，也是歹命，相反的，大家都有錢，這樣是最好的。
所以從一開始，我就提過一個觀念：「有錢的要讓沒錢的占便宜，大股東要讓小股東占便宜，有能力者要讓無能力者占便宜。」我按照這個想法做了以後，發現大家真的都很快樂。
13、從工資來降低成本的，是無能的經營者
台灣的傳統產業常喊找不到工人，喊了一、二十年。但這個情況，奇美從來沒有發生。為什麼會找不到工人？我想這是三歲小孩都知道的事：就是你工資低、環境差而已。身為老闆若不會去考慮這些，那你在經營上的考試一定是零分。從工資來降低成本的，是無能的經營者。
14、沒有未來的事業，不要苦撐到最後
沒有任何一種行業，是可以永遠賺下去的。趁一個行業沒有未來、但還有生存空間時就收起來，不能說是失敗。要懂得急流勇退，千萬不要笨笨的一直撐，撐到虧損一塌糊塗才收。
15、員工做壞事，一定是你公司制度有問題
公司裡員工若離職，不能怪他，一定是你待遇不好或環境差，他才會離職。我裡面的員工若做壞事，我先來想我的制度一定有問題。這樣想，對大家都好，可以真正解決很多問題。
16、兩個餌只釣一條魚
因為另一個餌會掉落水裡，其他魚可以靠過來吃，繼續活下去，下次還有得釣。凡事要想長遠，不要整窟釣光光。
17、每個人都會自我保護，你底下的員工也
你去藥局說，我頭痛，請給我最好的藥，藥局會給你「最好」的藥嗎？我告訴你，他會給你「最好賺」的藥。
同樣的道理，員工寫給上面的報告，一定是從他的立場，對他來說最有利的角度寫的，要說寫得多實在，這是不可能的。人都會自我保護，這是人性，所以看那種由下而上的報告，我們要有一番斟酌。
18、多賺的不要全拿，要懂得回饋給客戶
19、殺價時刻，別忘了給別人賺錢的空間
20、一個壞人在九個好人當中，想使壞也沒辦法
21、不要老想著管員工，要想：如何讓員工發揮所長
22、我賺一百，給你八十
我若請你來做一件事，我賺一百塊只拿二十塊給你，你會很不情願。因為你心底明白，賺的錢大部分被我拿走了，所以你做不久。
但假使我賺一百卻給你八十，你就會想「這個頭家不壞，賺的錢大部分給我」，你就會待下來了。可是我做頭家的未必吃虧，因為我可以請十個人，每個人二十，那就賺兩百塊，這是非常簡單的理論。
23、不要為了工作，把家庭放一邊
24、表現不好的員工，就像家裡不聰明的小孩
我相信，企業與員工之間，是一種緣。人家說，我很照顧員工，其實我覺得是員工在照顧我。這是一種互惠，我的生活是靠他們來的，所以我當然要照顧他們。我希望來為我工作的人，大家都很歡喜，到了退休，也是歡喜的離開。
請來的員工若是工作表現不好，你就當做像家裡出了一個比較不聰明的小孩一樣，沒辦法改變，這樣想就會很輕鬆。這就是一種快樂，就看你要不要重視這個快樂。
25、你公司裡的女工，也是別人家裡的千金小姐
在企業裡，要消除階級觀念，在人格上所有人一律平等。一家公司會成功，沒有一個人是不重要的，職位可以分大小，但是不能有階級的觀念。就像客人來，我們公司幫忙倒茶水的，越是主管越要做。
要知道，女工回到家裡也是人家的千金啊！再差的屬下，也是別人家裡的好父親。即使是一個基層守衛，回到家裡也是一個好爸爸、好兒子呀！
26、護盤救股市，就是拿大眾的錢去保護少數投資者
27、組織層級不能多，一多就僵化了
28、不要老想著制定更多法律，而是要想如何鼓勵更多守法的人
29、大自然不需要我們保護，只需要我們不去搞破壞
30、一張好畫，比股票更值錢
部份文章節錄：《兩個餌只釣一條魚：與許文龍邊釣邊聊》