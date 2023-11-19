人物／陳永康列藍營不分區立委　曾任海軍司令「國艦國造舵手」　

我是廣告 請繼續往下閱讀
除此之外，陳永康的軍中資歷完整，他畢業於美國海軍戰爭學院，曾任中科院董事、國防部副部長、總統府戰略顧問、海軍司令、國防大學校長、前國防部長李傑辦公室主任、國防部駐美團長、駐美國武官，發布過多篇論文、譯過3本軍事專書，於2015年退休。2019年，他與戰略學者黃介正一同加入時任總統參選人韓國瑜的國政顧問團。
但在獵雷艦案後，監察院發布調查報告，彈劾已經退休的陳永康，理由是在任內大幅放寬投標廠商的資本額門檻，讓慶富可參與352億元獵雷艦的建案，有失職之嫌。
而陳永康另一身分則是國畫家，他曾於2020年，於中原大學舉辦個人畫展。他當時表示，自己從小師從馬白水教授學習水彩，後來投身軍務40多年，以藝術融合於軍事職場，國際環境、政情演變、海域山川、萬物現象等，都成為他的創作元素和靈感來源。
陳永康退休後，多次受邀國內外不同論壇場合演說，他也在10月30日，擔任台灣安全研究中心今發表2023TTX區域安全兵推報告主持人，該報告為台灣第一份由退役將領發起的兵推報告。
該報告指，台灣因應戰爭威脅重點是強化社會的堅韌性，不宜輕信「矽盾」而認為可以「挾半導體令諸國」，更可能成為建構堅韌性的盲段。
此外，最脆弱的部分則是能源儲備，戰備儲量燃煤至多四十二天、天然氣至多十四天，電網關鍵樞紐集中三大超高壓變電所，一旦被毀就可能癱瘓。
更多「2024大選」相關新聞。