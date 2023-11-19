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人物／陳永康列藍營不分區立委　曾任海軍司令「國艦國造舵手」　

▲前國防部副部長陳永康（左二）列入國民黨不分區名單安全名單中。（圖／記者呂炯昌攝）
▲前國防部副部長陳永康（左二）列入國民黨不分區名單安全名單中。（圖／記者呂炯昌攝）

記者邱新博／台北報導

國民黨主席朱立倫今（19）日公布國民黨不分區立委提名名單，第八名為前國防部副部長陳永康，也是軍系立委代表。陳永康軍中暱稱「國艦國造舵手」，是國艦國造最關鍵的規劃人、也是駐外武官出，更是學者、國畫家，在國艦國造議題因為國民黨立委馬文君深陷賣國疑雲的情況下，讓陳永康進入立院，也能有效監督後續的建造、把關，更能在國艦國造議題上扳回情勢。

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陳永康現年72歲，海軍二級上將退役，軍中暱稱「國艦國造舵手」，駐外武官出身，是海軍少見的「學者型將領」，也是國艦國造最關鍵的規劃人。陳永康現任國防院戰略諮委、APPRA（亞太政策研究協會）理事、政大國關中心TCSS諮委、中原大學兼任客座教授、國防大學特聘研究員等。

除此之外，陳永康的軍中資歷完整，他畢業於美國海軍戰爭學院，曾任中科院董事、國防部副部長、總統府戰略顧問、海軍司令、國防大學校長、前國防部長李傑辦公室主任、國防部駐美團長、駐美國武官，發布過多篇論文、譯過3本軍事專書，於2015年退休。2019年，他與戰略學者黃介正一同加入時任總統參選人韓國瑜的國政顧問團。

但在獵雷艦案後，監察院發布調查報告，彈劾已經退休的陳永康，理由是在任內大幅放寬投標廠商的資本額門檻，讓慶富可參與352億元獵雷艦的建案，有失職之嫌。

而陳永康另一身分則是國畫家，他曾於2020年，於中原大學舉辦個人畫展。他當時表示，自己從小師從馬白水教授學習水彩，後來投身軍務40多年，以藝術融合於軍事職場，國際環境、政情演變、海域山川、萬物現象等，都成為他的創作元素和靈感來源。

陳永康退休後，多次受邀國內外不同論壇場合演說，他也在10月30日，擔任台灣安全研究中心今發表2023TTX區域安全兵推報告主持人，該報告為台灣第一份由退役將領發起的兵推報告。

該報告指，台灣因應戰爭威脅重點是強化社會的堅韌性，不宜輕信「矽盾」而認為可以「挾半導體令諸國」，更可能成為建構堅韌性的盲段。

此外，最脆弱的部分則是能源儲備，戰備儲量燃煤至多四十二天、天然氣至多十四天，電網關鍵樞紐集中三大超高壓變電所，一旦被毀就可能癱瘓。

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