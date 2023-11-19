NBA／Curry回歸無用！勇士123:130苦吞6連敗　雷霆SGA狂砍40分

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這場比賽Curry傷癒復出，勇士一度取得可觀領先，不過雷霆在末節展開強力反撲，並成功在比賽剩下最後6分鐘時，以100:98反超比分。勇士這段期間陷入得分荒，僅靠Andrew Wiggins的三分球回應，轉眼間已經落後到6分。
不過暫停回來後勇士Curry、Wiggins和Paul連4顆三分球反超比數，讓球隊在進入最後2分鐘時以114:112領先。進入到讀秒時刻，勇士製造對方24秒進攻違例，但隨後Curry上籃未能打進，雷霆再度掌控球權。
雷霆下一波進攻，Chet Holmgren籃下放槍沒進，Curry回過頭來也錯失了拋投，不過Kevon Looney搶下進攻籃板，傳給外線的Wiggins，他在剩下1.1秒時投進三分，眼看有機會幫助球隊止敗。不過勇士隊實在運氣欠佳，之後Holmgren孤注一擲的轉身高難度三分居然也進，雙方117:117進入延長賽。
延長賽中，雷霆率先得分，Shai Gilgeous-Alexander攻守俱佳，連續3回合進球，還封掉Curry的三分出手，帶領客隊終場以7分之差贏下比賽。
開季狀況不佳的Andrew Wiggins此役回神，全場19投12中，攻下31分；Curry命中5記三分球，砍下25分。但勇士隊無法守住對手，被Holmgren攻下36分，Alexander則是29投18中，拿到40分6助攻6籃板。