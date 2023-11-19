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NBA／Curry回歸無用！勇士123:130苦吞6連敗　雷霆SGA狂砍40分

▲金州勇士後衛Stephen Curry回歸得到25分，但無法帶領勇士隊終止連敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士後衛Stephen Curry回歸得到25分，但無法帶領勇士隊終止連敗。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士今（19）日在主場對戰西區新興強權奧克拉荷馬雷霆，這場比賽Stephen Curry回歸陣容之中，但球隊激戰到延長賽，還是不敵Shai Gilgeous-Alexander領軍的雷霆，以123:130吞下6連敗。

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勇士近期狀況不佳，除了傷兵困擾之外，球隊也面臨整合問題，加上Draymond Green因對灰狼球員Rudy Gobert做出「鎖頸」動作而遭到禁賽，團隊苦吞5連敗，勝率已跌破5成。

這場比賽Curry傷癒復出，勇士一度取得可觀領先，不過雷霆在末節展開強力反撲，並成功在比賽剩下最後6分鐘時，以100:98反超比分。勇士這段期間陷入得分荒，僅靠Andrew Wiggins的三分球回應，轉眼間已經落後到6分。

不過暫停回來後勇士Curry、Wiggins和Paul連4顆三分球反超比數，讓球隊在進入最後2分鐘時以114:112領先。進入到讀秒時刻，勇士製造對方24秒進攻違例，但隨後Curry上籃未能打進，雷霆再度掌控球權。

雷霆下一波進攻，Chet Holmgren籃下放槍沒進，Curry回過頭來也錯失了拋投，不過Kevon Looney搶下進攻籃板，傳給外線的Wiggins，他在剩下1.1秒時投進三分，眼看有機會幫助球隊止敗。不過勇士隊實在運氣欠佳，之後Holmgren孤注一擲的轉身高難度三分居然也進，雙方117:117進入延長賽。

延長賽中，雷霆率先得分，Shai Gilgeous-Alexander攻守俱佳，連續3回合進球，還封掉Curry的三分出手，帶領客隊終場以7分之差贏下比賽。

開季狀況不佳的Andrew Wiggins此役回神，全場19投12中，攻下31分；Curry命中5記三分球，砍下25分。但勇士隊無法守住對手，被Holmgren攻下36分，Alexander則是29投18中，拿到40分6助攻6籃板。

▲金州勇士前鋒Andrew Wiggins在對雷霆一戰回神，打出好表現。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士前鋒Andrew Wiggins在對雷霆一戰回神，打出好表現。（圖／美聯社／達志影像）

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