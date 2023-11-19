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泰勒絲粉絲演唱會猝死！劉德華歌迷越護欄示愛　天王寵粉怒斥保安

▲劉德華護粉心切，即使粉絲演唱會上越過護欄示愛，他仍耐心安撫，要保安不能粗暴對待。（圖／台灣映藝提供）
▲劉德華護粉心切，即使粉絲演唱會上越過護欄示愛，他仍耐心安撫，要保安不能粗暴對待。（圖／台灣映藝提供）

記者江芷稜／綜合報導

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）巡迴演唱會轟動全球，創造數十億元美金的商機，也造成粉絲意外猝死的憾事，演唱會激情四射，難免會有風險，比如香港天王劉德華1993年在紅磡辦演唱會，歌迷爭搶施放的高空氣球，不慎失足跌落樓梯喪命，他此後護粉心切，有瘋狂粉絲演唱會跨越護欄衝上舞台，劉德華也會力保歌迷安全，要求保全不能強行拖離，避免粉絲受傷。

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▲泰勒絲入圍本屆葛萊美獎7項。（圖／環球音樂提供）
▲泰勒絲粉絲因為巴西天熱又被限制飲水，不幸喪命。（圖／環球音樂提供）
劉德華從出道就有許多死忠粉絲追隨，紛紛以劉太太自居，讓他因此不敢承認戀情、隱婚多年，其中最瘋狂的粉絲當屬楊麗娟，她為見偶像不惜傾盡家產，要爸爸賣腎、賣屋籌錢，圓滿女兒的夢想，可惜楊麗娟圓夢見了劉德華一面之後，還要求和偶像獨處未果，最後爸爸跳海輕生，寫遺書怒斥劉德華，為追星鬧到家破人亡，才將楊麗娟喚回現實人生。

▲劉德華曾遇狂粉楊麗娟，因她一度罹患憂鬱症。（圖／取自微博）
▲劉德華曾遇狂粉楊麗娟，因她一度罹患憂鬱症。（圖／取自微博）
劉德華因楊麗娟一事深受影響，一度需求助心理醫師諮詢，儘管如此，他出席影視活動仍經常遇到瘋狂粉絲騷擾，面對相當投入的華迷，在演唱會上主動求婚，在活動紅毯上不顧保全攔阻，強行挽住劉德華的手，他依舊保持天王風度，維持笑容滿面，沒有斥責粉絲。

▲劉德華的線上演唱會逾4億人觀賞。（圖／翻攝劉德華抖音）
▲劉德華曾遇到瘋狂粉絲衝上舞台，依舊耐心安撫。（圖／翻攝劉德華抖音）
2018年底劉德華演唱會上，一名熱情的男性歌迷，在偶像高歌的時候，不顧一切越過護欄衝上了舞台，差點與走在延伸舞台上的劉德華撞個正著，還好他當時快步往前走，沒有撞到歌迷，雖然人身安全受到威脅，劉德華依舊暖心的安撫歌迷，保全想要強行拉走歌迷，他立刻喝斥阻止，示意工作人員不能傷害粉絲，超級護粉的行動讓歌迷又被圈粉了。

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