韓國瑜列藍不分區第一　李柏毅批總機進立院潛艦變不見

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李柏毅說，韓國瑜過去以愛情摩天輪、賽馬場、發大財成名，拋出許多浮誇的言論吸引目光，卻在時間檢驗下被看破手腳。兩年多前韓國瑜在總統大選大敗，最後更以97萬票成為首位被罷免的市長。
李柏毅本以為兩年前韓被下架後，國民黨不會再推出這麼荒謬的人選；沒想到兩年後的今天，國民黨為了和柯文哲談合，竟然推韓國瑜列不分區第一，充滿韓式價值立法院讓人真是不敢想像。
李柏毅表示，最近藍營群起反國防，從馬文君涉嫌洩漏潛艦機密資料，到藍營小雞反魚叉飛彈防禦系統設置，再到韓國瑜說「凡是有彈藥庫的、有雷達的、飛彈的，一定被打的最慘」，種種扯國防後腿的行徑令國人相當不滿。且韓國瑜明明當過職業軍人，理應瞭解軍事防禦設備的重要性，卻為了選舉顛倒是非，把國軍基地操作成嫌惡設施，相當不道德。
李柏毅指出，韓國瑜若進入立法院，等於多一席扯國防後腿的立委，如果讓韓國瑜當上立法院長，主導各項法案與預算，結果就是「總機進立院，潛艦變不見」，包括潛艦在內的國防預算，可能都會被擋掉。
李柏毅認為，過去韓國瑜，在國政、市政、國防樣樣不及格，現在竟然成為國民黨屬意的立法院長，實在令人傻眼。他也強調，藍白從來都不是為了合，而是藍白「分」，這種分贓政治到頭來只會被選民唾棄。