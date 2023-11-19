家裡嫩嬰突然爆哭！2歲柴犬急躲床底 偷咬奶嘴抓包笑翻：逮補牠
現行犯人抓到了！日本一名飼主家中養了一隻2歲的柴犬名叫「杏子（あんず）」，近日家裡也增添了新成員小寶寶，杏子也會暖心的陪著小寶寶一起玩樂，沒想到日前媽媽突然發現嫩嬰大爆哭，結果走近一看卻發現杏子鬼鬼祟祟的躲在床底，一看卻發現柴柴竟然偷了小孩的奶嘴，還咬在嘴裡，讓媽媽哭笑不得。
記者張嘉哲/綜合報導
日本一名飼主常常都會在IG分享自己心愛的柴犬「杏子（あんず）」的成長點滴，活潑可愛的模樣引起不少網友關注，日前她分享一組照片，故事背後是因為最近家中多了一位小寶寶成員，杏子也會經常的陪伴在其左右，對小寶寶可以說是充滿好奇心。
然而某天媽媽聽到小寶寶在哭泣，靠近一看卻不見杏子的身影，這才發現牠躲在床底下，嘴巴還咬著奶嘴吸允當中，杏子不知所措的看著飼主，讓人哭笑不得。原來是小寶寶將奶嘴丟到地上，杏子看到後立刻將奶嘴叼走，名副其實成為「奶嘴大盜」，但吸允的模樣太可愛，讓人完全無法指責。
該組照片曝光後，不少網友紛紛回應「太好笑了啦！奶嘴大盜柴柴」、「看這模樣實在太可愛了，就把奶嘴送給牠吧」、「牠應該也是好奇小寶寶為什麼都要吃奶嘴，於是逮到機會也吃吃看」、「現行犯還敢躲在床底下！太壞了，但是好可愛喔」、「融化了，超可愛柴柴寶寶」。